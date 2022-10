Luigi Porto suggestivo in “Family” live: l’anteprima

Ogni tanto c’è bisogno di fare un piccolo remember sui propri progetti: è quello che intende fare Luigi Porto con la pubblicazione di un video live di Family a un anno dall’uscita del suo nuovo album Tell Uric, e ad anticipare la presentazione di un mini tour italiano e con qualche tappa fuori confine.

Kalporz ospita volentieri l’anteprima di questo video, perché il pezzo è stratificato e suggestivo, e vibra in questa versione live.

Luigi Porto ci regala una performance dal vivo con la backing band IDRA al completo, registrata in presa diretta nel “Basement” di Arcavacata (per gentile concessione della Brunori SAS) e documentata dal regista Pier Luigi Sposato.

Queste le info dell’album:

TELL URIC

(2021, Respirano Records/La Lumaca Dischi)

Dopo una serie di lavori di matrice elettroacustica, il più recente “Scimmie” (Cineploit/Snowdonia) Luigi Porto con il suo ultimo “Tell Uric” è tornato alla forma canzone in inglese, già indagata in passato ai tempi di Appleyard College (“Look At Me”, Cold Current Prod.). Tell Uric è uscito per Respirano Records, neonata label fondata da Porto con gli amici e collaboratori Ray Lustig ed Eyal Marcovici, e distribuito in Italia da La Lumaca Dischi.

