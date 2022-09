Un nuovo singolo per Rival Consoles

Uscirà per Erased Tapes il prossimo 14 ottobre Now Is, il nuovo album di Rival Consoles, della cui elettronica sperimentale e oscura abbiamo già parlato in passato su queste pagine. A giudicare dal singolo diffuso ieri, “World Turns”, permangono le atmosfere cariche di tensione e di pulsioni cinematiche tipiche dello stile di Ryan Lee West, che rendono le situazioni create dalla sua musica così legate al mondo della soundtrack e dell’avanguardia. Minimale e ipnotica, “World Turns” segue di pochi giorni la pubblicazione della colonna sonora del successo Netflix The Figo Affair: The Transfer That Changed the World.

Now Is segue i dischi Articulation (2020) e Overflow (2021), i recenti, affascinanti capitoli di una carriera che da quindici anni regala molto spesso sorprese e coraggiosi passi avanti. Il nuovo disco, a giudicare dalle note stampa finora diffuse, presenterà episodi più melodici e fonderà perfettamente sintetizzatori e strumenti acustici. Alcuni pezzi, ha detto Rival Consoles, sono stati “influenzati dall’isolamento e dall’ansia” di questo periodo. Ci saranno, però, anche “brani più ottimisti e vivaci […], poiché voglio che l’arte esprima molti aspetti della vita”.