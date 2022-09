La Top 7 della Settimana (#35, 2022)

7. Non solo Arctic Monkeys

Accanto al ritorno degli Arctic Monkeys anche quelli molto graditi di(con le feat. di pregio di slowthai, Danny Brown e Liv.e),con Mykki Blanco.

6. Feist abbandona il tour degli Arcade Fire

Non che sia proprio una cosa da top 7, casomai da worst 7 considerando le premesse. Qualche giorno fa Win Butler, leader degli Arcade Fire, è stato accusato di molestie sessuali da molteplici testimonianze. La collega e amica, che stava aprendo le date del tour della band e che in un primo momento all’uscita della notizia aveva deciso di destinare i guadagni del proprio merchandising a Women’s Aid, ha deciso infine di non seguire Butler e soci nelle prossime date. Quello di Win Butler è il secondo caso del genere a fare scalpore negli ultimi giorni: l’altro è quello di Scott Kelly dei Neurosis, che dopo aver ammesso abusi di ogni genere nei confronti della propria moglie e dei propri figli si è ritirato dalle scene.

5. Still some distance left to run

non si ferma mai: mentre arrivano voci di un possibile ritorno deisul palco di Wembley per il trentennale di Parklife iannunciano un nuovo album dal titolo Cracker Island, in uscita il 24 febbraio 2023 e anticipato da un nuovo singolo, New Gold, con i Tame Impala e Bootie Brown.

4. La BBC regala chicche dal Reading Festival

Sul sempre generoso canale YouTube dellasono usciti in queste ore molti estratti dai live dell’ultima edizione di. Qui sotto una selezione in cui spiccano i Fontaines DC che ospitano sul palco un giovanissimo chitarrista per la loro Boys In The Better Land.

3. Kendrick senza censure

Non un videoclip ma un vero e proprio short film per We Cry Together, il pezzo più tosto di Mr. Morale & The Big Steppers, l’ultimo album di Kendrick Lamar.

2. Il ritorno di Björk prende forma

Quandoannuncia un album non passa mai molto tempo prima della sua pubblicazione ed è così’ anche questa volta: Fossora, annunciato il 19 agosto, uscirà il 30 settembre. L’album (che mostrerà il lato divertente, domestico e danzereccio del mondo descritto nel precedente Utopia) vanta un artwork decisamente sopra le righe e una tracklist con titoli involontariamente esilaranti come Trolla-Gabba. Accanto a tutto questo l’artista islandese ha appena inaugurato Sonic Symbplism, una serie di podcast che rivisita la sua discografia solista e i cui primi tre episodi già disponibili online sono dedicati rispettivamente a Debut, Post e Homogenic.

1. The Orielles

Uscirà il prossimo 7 ottobre su Heavenly Recordings Tableau, il terzo album degli. Lo anticipa questo singolo che sembra alzare il tiro rispetto alle atmosfere del precedente e già bellissimo Disco Volador.