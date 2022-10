La Top 7 della Settimana (#39, 2022)

7. Gaz Coombes torna con un nuovo singolo

“Turn The Car Around” è il quarto Lp di Gaz Coombes dei Supergrass, in uscita il prossimo 13 gennaio via VLMAS. Dopo l’annuncio che ha mandato all’aria le date italiane del tour estivo della band, ci consoliamo con l’uscita di questo primo singolo, “Dont’ Say it’s over”.

6. Il calore freddo dei Lambchop

A distanza di un anno da “Showtunes”, la band di Nashville tira fuori un nuovo asso dalla manica. “The bibble” è l’ultima fatica di Kurt Wagner. Un album che associa i toni freddi dell’elettronica a carezzevoli sonorità soul/gospel.

5. La Francia distorta di Th Da Freak

Thoineau Palis, aka di Th Da Freak, è un musicista pieno di idee. I suoi dischi sono un fascinoso miscuglio di psichedelia e attitudine lo -fi. Il prossimo album uscirà il 7 ottobre per Howling Banana Records. Nel frattempo è possibile godersi il singolo “Pretty Cool”.

4. “Nymph”: fuori l’album d’esordio di Shygirl

Dopo l’EP “Alias” del 2020, l’eclettica artista di South London ha fatto uscire il suo primo album.

3. Ancora un singolo per gli Arctic Monkeys

Secondo estratto di “The Car”, atteso per la fine di ottobre. “Body paint” è una raffinata ballata cinematica accompagnata da un video diretto da Brook Linder.

2. “Cool It Down” degli Yeah Yeah Yeahs

Atteso ritorno per gli Yeah Yeah Yeahs che pubblicano il loro quinto album in studio. Sono trascorsi 9 anni da “Mosquito” e la direzione intrapresa risente dei cambiamenti collettivi e personali della band. “Coll it down” è un album che definisce i limiti di una nuova fase.

1. Björk pubblica “Fossora”

Complesso, intenso e ancestrale. Per la gestazione di “Fossora” – ha voluto spiegare Björk: «La sensazione era di atterrare sulla terra e di affondare lì i miei piedi».

(Eulalia Cambria)