L’agenda dei Live della settimana (#40,2022)

Non solo Mudhoney giovedì 6 Ottobre, ci sono i Come di Thalia Zedek in contemporanea al Freakout e un buon affollamento di grandi nomi in questa prima del mese…

Lunedì 3 Ottobre – GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR, Largo Venue, Roma

I Godspeed You! Black Emperor tornano con un’altra colonna sonora dei nostri tempi. Come suggerisce lo spirito anarco-punk di un titolo come “G_d’s Pee AT STATE’S END!”, i Godspeed esercitano potenza e grinta attraverso questi 50 minuti di post-rock “a tutto schermo”: otto tracce intrise di rumore, con roboanti passaggi semi-improvvisati, da cui scaturiscono melodie che rimbalzano tra violino e basso. Atmosfere struggenti, orchestrazioni intrise di crescendo ipnotici, torri inesorabilmente stratificate di suono distorto: STATE’S END racchiude tutti gli aspetti tipici della band. Venticinque anni dopo, questo lavoro è commovente e tempestoso come lo è tutta la loro discografia. Biglietti su Dice Martedì 4 Ottobre la band sarà di scena all’Alcatraz di Milano.

Lunedì 3 Ottobre – NICK OLIVERI, Altroquando, Treviso

Nick Steven Oliveri viene da Palm Desert, California. È noto soprattutto come bassista di Kyuss, Queens Of The Stone Age e Dwarves. Come bandleader, il suo progetto principale è Mondo Generator, un ibrido punk/metal, che ha formato nel 1997. Si esibirà in versione death acoustic, con in apertura i Gunash: nascono nel 2003 da un’idea del chitarrista Ivano Zorgniotti e del batterista e pianista Danilo Abaldo. “All You Can Hit” vede la partecipazione straordinaria di Derek Sherinian alle tastiere (già con Billy Idol e Alice Cooper, fondatore con Mike Portnoy dei Sons Of Apollo), Nick Oliveri alla voce, Marco Allocco al violoncello e Tom Harp Newton all’armonica. Ingresso 12 Euro con tessera associativa di Go Down Records. Nick Oliveri è atteso anche al Sidro Club di Savignano sul Rubicone domenica 9 Ottobre.

Martedì 4 Ottobre – CASS MCCOMBS, Arci Bellezza, Milano

Cass McCombs torna in Italia, con una data autunnale sul palco dell’Arci Bellezza, per celebrare con il pubblico il suo decimo album “Heartmind”. Cass McCombs è un bacio appassionante tra elettronica avant-garde e il classico stile Americana-folk. Quello che più affascina di lui è la moderazione dimostrata nella composizione, un equilibrio potente che regala un’intensità perfettamente circolare dall’inizio alla fine dell’ascolto. Attivo dal 2002 con ben quattordici album alle spalle, McCombs è un personaggio che butta in un frullatore molte delle pagine che hanno fatto la storia della musica rock: dal folk al country, dalla psichedelia al punk. SPECIAL GUEST: Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion – I Hate My Village) torna sul palco con un nuovo show, solo. Ogni concerto sarà’ unico, utilizzando strumenti acustici ed elettrici (guitarsynth, mandolino, chitarra resofonica acustica ed elettrica, slide, ngoni, tiple) attraverso brani tradizionali e polverosi, atmosfere evocative e spaziali, musica originale tratta da i suoi due album solisti e dal nuovo ep “Solitario Solidale” uscito per l’etichetta Hyperjazz. Biglietti su Dice

Mercoledì 5 Ottobre – THE SOFT MOON, Capitol, Pordenone

Il tour dei Soft Moon continua il 6 ottobre a Roma (Monk), il 7 a Milano (Santeria Toscana 31) e l’8 ottobre a Bologna (Covo Club). Nato come progetto solista di Luis Vasquez, The Soft Moon è riuscito a inserirsi in un nuovo contesto stilistico, in cui la cultura lo-fi di Blank Dogs, della scena shitgaze e del revival new-wave aveva nuovamente scardinato la scena indipendente americana, permettendo larghe trasfusioni e deviazioni nella sperimentazione più malata, legata a strumentazioni analogiche di recupero e vintage. Ogni album rilasciato é sulla traccia del precedente ma capace di cambiare pelle, inspessendola o rarefacendola a seconda del vissuto e delle intenzioni sonore. Ora Vasquez torna a distanza di quattro anni da “Criminal” con “Exister”, uscito per Sacred Bones il 23 settembre. Biglietti su Dice

Giovedì 6 Ottobre – LUST FOR YOUTH, Salone 14, Milano

Lust For Youth nasce come il progetto solista del musicista elettronico Hannes Norrvide. Il primo album come duo arriva nel 2012 con “Growing Seeds”, insieme a Loke Rahbek. Dopo “Pomegranate” e “Perfect View”, l’incontro con il producer Malthe Fischer nel 2014 porta alla luce il quarto album “International”, ottenendo un riscontro entusiastico della critica. Il trio ritorna nel 2016 con “Compassion”. Nel 2019 Lust For Youth torna a essere un duo, composto da Hannes Norrvide e Malthe Fisher, pubblicando “Lust For Youth”, caratterizzato da un’attitudine dance pop senza abbandonare il flusso coldwave che li contraddistingue dalle origini. il 7 ottobre al Locomotiv Club di Bologna e l’8 ottobre al Monk di Roma.

Venerdì 7 Ottobre – OSSI, Circolo Arci Progresso, Firenze

OSSI è un nuovo progetto di Vittorio Nistri (Firenze) e Simone Tilli (Pisa). Entrambi militano anche nella Deadburger Factory. Musica che tende a dribblare gli steccati tra i generi, perché vocata all’ibridazione con input “altri” (elettronica, noise, avant jazz, ecc). Ma c’è anche il rock psichedelico (spesso e volentieri colluso col garage rock). Vittorio e Simone ne sono da sempre insanamente innamorati, per la sua attitudine irriducibilmente storta, e per la sua capacità di coniugare “botta” e visionarietà. Il vinile di esordio è uscito lo scorso 9 settembre 2022 per Snowdonia Dischi. E intanto OSSI è divenuta anche una live band. La line-up della formazione che porterà questo materiale sul palco è composta da Simone, Vittorio, Silvio Brambilla alla batteria e David John Noto alla chitarra. Ingresso posti a sedere 10 euro, ridotto soci Arci 8 euro.