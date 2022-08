I Röyksopp fanno una canzone al giorno?  

Non proprio, il titolo è fuorviante, ma non di molto: dopo aver dato alle stampe quest’anno due album, entrambi un po’ deludenti (a questo link trovate la recensione di “Profound Mysteries”, mentre non abbiamo ancora avuto il tempo di recensire “Profound Mysteries II”, uscito il 19 agosto, ma ai primi ascolti non convince) i Röyksopp hanno pubblicato oggi un nuovo singolo che non è in “Profound Mysteries II”.

Infatti, con la (quasi) prolificità dei King Gizzard, il duo norvegese ha annunciato una terza parte, “Profound Mysteries III”, attesa per il 18 novembre 2022.

“Speed King”, questo il nome del singolo, è sorprendente, una esaltante song di quasi 10 minuti (!) che ti incolla all’ascolto e non ti molla più. A questo punto è semplice: speriamo che “Profound Mysteries III” sia tutto così imponente e dark.

(Paolo Bardelli)