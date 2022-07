L’agenda dei Live della settimana (#28, 2022)

Settimana piena ma in altalena tra recuperi (Idles) e dolorose cancellazioni (Supergrass).

Punk Rock Raduno a Bergamo e Sherwood Festival a Padova con Subsonica, Zen Circus e Tre Allegri/Cor Veleno sabato 16 Luglio con Ingresso a 1 Euro. Tour anche per i mitici Simple Minds!

Lunedì 11 Luglio – YVES TUMOR, Villa Ada, Roma

Con il suo tour in Europa, dove sarà anche in apertura ai Nine Inch Nails, approda a Villa Ada Yves Tumor. Il suo stile attraversa in modo eclettico rock, psichedelia ed elettronica, reinventando costantemente la pop music. Definire la sua musica limiterebbe quello che non può essere catalogato. Meglio ancora, nelle parole di Paolo Bardelli, “In fondo, Yves Tumor non ha ancora fatto breccia nel cuore di più, e ciò è una disdetta. È osannato dalla critica, certo, ma sto parlando di quel gradino in più che rende comunque riconoscibile un cantante oltre la schiera degli aficionados, di quegli onnivori musicali che sono attenti alle uscite musicali meno scontate”. Biglietti su Dice

Lunedì 11 Luglio – CRACK CLOUD, Parco del Castello di Torre, Pordenone

Il collettivo di stanza a Vancouver unisce i talenti di vari artisti (filmmaker, musicisti, designer) per esprimersi in diverti campi, mostrandosi in tutta la sua stravaganza e capace di una forza creativa sfrenata e senza vincoli a cavallo tra l’art-rock e il post-punk. Un bagno di bravura e ricerca, che nella durata di un concerto polverizza ogni certezza sul futuro del rock, dell’elettronica (presente ma non invasiva) e delle forme ‘post’ questo/quello. Al contrario di band recenti famose, questi ragazzi non hanno bisogno di scimmiottare, anche se possono ricordarci gruppi come XTC, Wire e Television. Aprono i Korubu, trio italiano che sperimenta dall’indie-rock alla electro-wave. Ingresso Gratuito. Martedì 12 Luglio suoneranno all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, ingresso gratuito.

Mercoledì 13 Luglio – BEN HARPER, P.zza Castello, Marostica (VI)

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album “Welcome To The Cruel World” (Virgin) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Rolling Stone ha definito le canzoni di Ben Harper “gioielli unici e teneri del rock’n’roll” mentre Billboard a proposito della sua musica ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. A Marostica proporrà “A Solo Evening”. I fans Italiani avranno così un’opportunità imperdibile di partecipare a uno show molto intimo che metterà in mostra ancora di più il talento alla chitarra del musicista Californiano. Ben Harper suonerà i principali brani del suo repertorio alternandosi tra chitarre acustiche, elettriche e slide guitar in quello che si annuncia come uno degli eventi più speciali dell’estate live Italiana. Biglietti su Ticketone

Mercoledì 13 Luglio – FAT FREDDY’S DROP, Sequoie Music Park, Bologna

Unica data italiana! I Fat Freddy’s Drop sono un gruppo neozelandese nato negli anni novanta a Wellington, il cui stile è una combinazione psichedelica di dub, reggae, soul, jazz e rhythm and blues. Iniziano a suonare insieme come una jam band, investendo ogni energia nelle loro improvvisazioni live che sono state la chiave del loro successo, fino a diventare il gruppo coeso che sono oggi. I Fat Freddy’s Drop hanno all’attivo quattro album in studio ed hanno da poco annunciato di essere al lavoro sul quinto, un disco che promettono arriverà entro il mese di novembre di quest’anno e sul quale mantengono ancora un certo riserbo. Esce nel 2021 “Wairunga”, il loro ultimo disco. Biglietti su Ticketone

Giovedì 14 luglio – THE SMILE, Fabrique, Milano

The Smile sono la band alternative rock composta dal cantante Thom E. Yorke e dal chitarrista Jonny Greenwood dei Radiohead con il batterista dei Sons of Kemet (in procinto di sciogliersi?) Tom Skinner. Il loro debutto avviene a sorpresa nel maggio del 2021 durante l’edizione trasmessa in streaming a causa della pandemia dello storico festival inglese Glastonbury dove hanno suonato sette brani inediti ed una cover di “Skating on the Surface” di Yorke. Il gruppo, il cui nome deriva dal titolo di un poema di Ted Hughes, ha iniziato a lavorare con Nigel Godrich durante il lockdown pubblicando nel gennaio 2022 il primo singolo “You Will Never Work in Television Again”, che è stata seguita da “The Smoke” accompagnato da un video in 16mm curato dal regista Mark Jenkin. Il nostro Edoardo Maggiolo sintetizza così il valore del progetto in recensione: “Quello che più preme, e forse intriga maggiormente, è descrivere il sentore generale che questo album lascia una volta terminato l’ascolto: quella di un gruppo infuso di energia e voglia propria, cosa che se magari non emerge sempre dalle partiture, che anche del passato dei singoli membri della band tengono logicamente da conto, è però ravvisabile a livello istintuale. Una sensazione tanto di apertura quanto di arrendevolezza, di rinascita – e perché no, anche di leggerezza – per aver perso il controllo e incontrato una diversa libertà”. Biglietti su www.livenation.it

Il tour si compone anche di queste date: 15 luglio a Ferrara, Piazza Trento Trieste; 17 luglio a Macerata, Arena Sferisterio; 18 luglio a Roma, Auditorium Parco Della Musica e 20 luglio a Taormina, Teatro Antico.

Giovedì 14 Luglio – MICHAEL KIWANUKA, Cavea Auditorium, Gardone Riviera (BS)

Dopo l’emergenza sanitaria che ha costretto l’artista a riprogrammare il suo tour, Michael Kiwanuka, il soulman britannico di origini ugandesi, torna a Roma il 16 luglio 2022 al Roma Summer Fest. L’artista ha collaborato con artisti del calibro di Adele e Danger Mouse e vanta numerose nomination ai Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize e BBC Music Awards. L’ultimo disco “Kiwanuka” si allontana dall’anima vintage del precedente “Love & Hate”, e fa trapelare un’autoaffermazione positiva, audace e sincera. “La mia priorità è creare melodie che ti catturino. L’unica cosa che chiedo è “ti emoziona?”. Così Kiwanuka riassume la sua filosofia musicale. L’artista prosegue il tour italiano all’Ultravox di Firenze il 15 luglio e a Roma, Cavea Auditorium il 16 luglio. Biglietti qua

Venerdì 15 Luglio – DUMBO GETS MAD, Covo Club, Bologna

Al motto di “Non importa come suona, basta che sia psichedelico!” Dumbo Gets Mad combina synth eterei digitali e analogici a uno psych pop rétro, ipnotico e impregnato di ‘60s, con incursioni rock, funky ed etniche, creando una musica fluida, aperta ad inglobare ogni influenza, spunto e ispirazione che si presenti durante le sessioni di registrazione. Progetto del polistrumentista Luca Bergomi, esordisce con i singoli “Plumy Tale” e “Eclectic Prawn”, poi confluiti nel primo album “Elephants at the Door”(2011). Da quel momento il loro consenso si è consolidato sempre di più, prima con “Quantum Leap”(2013), poi con “Than You Neil”(2015), Dopo un tour americano interrotto all’inizio del 2020, il quarto LP “Things Are Random And Time Is Speeding Up” è stato finalmente portato a termine, e ufficialmente pubblicato il 3 febbraio 2021. Biglietti alla porta 15 Euro