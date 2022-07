Pronto il nuovo disco di Stella Donnelly

“Le qualità vocali di Stella Donnelly sono una chiave di lettura e accesso all’album che vuole essere veramente la rappresentazione di una voce, di un suono, di un’artista, ma soprattutto di una donna. Stella è stata capace, in questo suo primo vero debutto discografico, di andare in guerra e di portare una croce per tutte le altre che non riescono.”

Siamo lieti di annunciare che a tre anni di distanza da “Beware Of The Dogs”, presentato entusiasticamente da Gianluigi Marsibilio, Stella Donnelly è pronta alla release del nuovo disco “Flood” (26 Agosto per Secretly Canadian) condividendo il videoclip della title track. Lo stile di Stella è fresco e riconoscibile, grazie ad un songwriting capace di scavare con ironia nei pregi e nelle debolezze delle nuove generazioni.