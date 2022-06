La Top 7 della Settimana (#24, 2022)

Ci avviciniamo all’inizio dell’estate con le 7 migliori cose della settimana.

7. Gli 80 anni di Paul McCartney

James Paul McCartney nasce il 18 giugno del 1942 al Walton Hospital di Liverpool.

Da quell’istante inizia la leggenda.

6. “Running Up That Hill” di Kate Bush prima in classifica

La scorsa settimana nella top 7 di Viviana D’Alessandro avevamo celebrato il ritorno in classifica della musa del cantautorato britannico grazie alla quarta stagione di “Stranger Things”. È successo sul serio: la sua hit senza tempo “Running Up That Hill” ha scalato la classifica UK arrivando fino al primo posto dopo trent’anni e passa. Potere di Netflix.

5. 070 Shake dal vivo da Jimmy Fallon

“Skin And Bones” è una delle tracce più interessanti di “You Can’t Kill Me”, nuovo album di 070 Shake. La giovane artista del New Jersey è andata a presentarlo da Jimmy Fallon.

4. Un giorno in Ghana con Kendrick Lamar

Come ha fatto trapelare nei giorni dell’uscita del suo nuovo capolavoro “Mr. Morale & the Big Steppers”, Kendrick Lamar ha passato un periodo in Ghana nella fase di realizzazione del disco.

Ora è uscito un imperdibile mini-documentario di quattro minuti girato da Spotify che racconta questo viaggio.

3. Perfume Genius, lo short movie del nuovo album

Ci sono pochi artisti che come lui continuano a portare avanti un percorso artistico di qualità in una direzione del tutto personale e “Ugly Season” è il sesto ottimo capitolo di questo percorso. E lo short movie del disco è un’opera d’arte contemporanea.

2. Two Shell, “Dust” anticipa il nuovo EP “Icons”

Tra gli act più interessanti visti all’ultima edizione del Primavera Sound, il duo londinese elettronico Two Shell, dopo alcune uscite sull’iconica Livity Sound, ha annunciato un nuovo EP, “Icons”, sulla propria etichetta Mainframe Audio. Da tenere d’occhio con attenzione.

1. Il nuovo album di Yaya Bey

Un po’ ce lo sentivamo avendola scelta come artista copertina di giugno e Yaya Bey non ci ha deluso. Dopo qualche annata di grandi artiste britanniche capaci di dare una rinfrescata al soul inteso a 360 gradi, finalmente anche l’East Coast americana risponde. “Remember Your North Star” è uscito il 17 giugno per Big Dada (Ninja Tune) ed è già uno dei classici del 2022.