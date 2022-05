Una bombetta “High Priestess”, la nuova di Santigold

Artista radicale, creativa contemporanea e madre, Santigold è tornata con il nuovo singolo “High Priestess”, primo inedito dal 2018 a cui risale l’ultimo album “I Don’t Want: The Gold Fire Sessions”.

Il nuovo brano è nato come una collaborazione con i producer Ray Brady e Boys Noize prima che il team si allargasse a Psymun e Ryan Olson dei Gayngs. Lo racconta così Santi White: “Adoro lavorare in questo modo, uno sforzo comune, un incontro di menti e cuori per creare qualcosa che sia una vera collaborazione, più di qualsiasi singola parte. Avevo iniziato a lavorare sul ritmo del nuovo brano, ma ancora non sapevo di cosa avrebbe parlato il testo, sapevo solo che volevo fare una canzone rap punk. Il mio amico Ray Brady (produttore del brano) ed io abbiamo iniziato a lavorare su qualcosa, cercando di aggiungere tutti gli elementi che avevano un senso, synth, new wave e punk. Boys Noize ha finito per portare qualcosa di super-cool che ha aiutato a costruire ed ultimare il pezzo. L’energia che abbiamo creato è il punk rock del futuro.”

Sempre in prima linea nella sfida dell’innovazione, l’artista di Philadelphia ha evitato le convenzioni e sfidato sè stessa nella scrittura e nella produzione, spingendo la sua musica verso il futuro e muovendosi con agilità tra hip-hop, dance, punk, alternative rock, wave e indie. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa “High Priestess” fa sperare in un album di grande livello.

Foto in Home di Frank Ockenfels