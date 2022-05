L’agenda dei Live della settimana (#21, 2022)

Tra eventi gratis e su prenotazione (sta arrivando l’estate!) spiccano June Of 44 e The Vanishing Twin. Occhio alla programmazione del bolognese Freakout anche con gli eventi a Fermento In Villa.

Mercoledì 25 Maggio – JUNE OF 44, Locomotiv Club, Bologna

I June of 44 nascono a Louisville nel 1994 dall’incontro di quattro musicisti provenienti da gruppi di primissimo piano nella travolgente onda musicale pulsante in quegli anni: il batterista Doug Scharin, il bassista e trombettista Fred Erskine, il chitarrista/cantante Jeff Mueller e il chitarrista/cantante Sean Meadows. Nonostante le lusinghiere e apprezzate band da cui essi provenivano (Codeine/Rex, Hoover/CrownHateRuins, Rodan, Lungfish/Sonora Pine), è con i June of 44 che i quattro musicisti raggiungono nuove vette espressive, allargando a dismisura la prospettiva e gli immaginari sonori fino ad allora utilizzati e regalando un’ispirazione ancora ardente ai giorni nostri. Opening Yaguar. Biglietti: 18,00 € con AICS. La band suonerà anche giovedì 26 maggio a La Claque di Genova, info su www.teatrodellatosse.it e sabato 28 maggio allo Here I Stay Festival di Orani, Nuoro: prenotazione sul sito hereistay.com

Mercoledì 25 Maggio – EINSTURZENDE NEUBAUTEN, Teatro Colosseo, Torino

“Alles in Allem” è il nuovo album in studio dopo dodici anni di assenza degli Einsurzende Neubauten. La band tedesca arriva finalmente in Italia a maggio con tre date annunciate precedentemente a Milano, Bologna e Roma a cui si aggiunge quella di Torino, al Teatro Colosseo. L’album ed il tour delineano la quintessenza della band, riuscendo ad aprire un’inaspettata porta nel quarantennale percorso sonoro intrapreso da Blixa Bargeld insieme ad Alexander Hacke, Nu Unruh, Jochen Arbeit e Rudi Moser. Questa band, come nessun’altra al mondo, è stata in grado nella propria carriera di creare un microcosmo musicale unico. L’ultimo disco, simbolo di ingegnosità e versatilità, è una raccolta di 10 brani che spaziano tra ricordi, sogni, frammenti ed esplorazioni. Peculiarità di questo progetto è la particolare scrittura dei brani e la loro libera interpretazione, spesso basata su sogni o lasciata al caso: con un occhio al futuro e una giocosità senza limiti il viaggio sonoro è indubbiamente garantito. Biglietti su Ticketone.

Mercoledì 25 Maggio – A/LPACA + LEATHERETTE, Combo, Bologna

Per l’opening di questa nuova stagione due tra le novità più interessanti del panorama indie-rock italiano, entrambe provenienti dalla fucina di We Were Never Being Boring. Da Mantova, dopo il primo tour europeo, siamo felici di accogliere gli a/lpaca con il loro live ipnotico e velenoso, in bilico tra garage rock, kraut e schitarrate selvagge in stile devo-ish. Con loro ci saranno i leatherette, quintetto post punk bolognese d’adozione, un grande ritorno dopo l’incredibile esibizione dello scorso anno. A seguire il dj set di No Glucose Festival. Ingresso gratuito

Giovedì 26 Maggio – VANISHING TWIN + GIARDINI DI MIRO, Golena del Fiume Rubicone, Savignano (FC)

L’anteprima del decimo anno di Acieloaperto abbraccia le strade dei festival della rete Solido, con un evento speciale a ingresso gratuito. Si esibiranno i Vanishing Twin, band fondata nel 2015 da membri della scena musicale indipendente dell’East London, uniti dall’amore per dischi del passato, strumenti inusuali e dal desiderio di creare un universo artistico che mettesse in relazione suoni e immagini. Il risultato è una musica carica di suggestioni sinestetiche. Il loro terzo album “Ooki Gekkou” è un passo deciso nell’evoluzione stilistica, presentando uno spettro iridescente di derivazioni e influenze: musica space e afro, exotica, jazz, funk astrale e melodismi pop inediti.

In apertura i Giardini di Mirò. A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di “Del Tutto Illusorio” e a vent’anni esatti dal loro album d’esordio, l’epico “Rise and Fall of Academic Drifting”, la band di Cavriago torna sul palco con uno show, “Voiceless” – senza voce, solo suono – dedicato proprio alla sua produzione strumentale. Ispirandosi in parte, come concetto, alle lunghe suite anni 70, “Del tutto illusorio” sfocia in un tempo liquido, alternando momenti onirici a improvvisi risvegli per poi tornare a dissolversi nel sogno, in un alternarsi tra giorno e notte, quiete e risveglio.

Venerdì 27 Maggio – JOZEF VAN WISSEM, Trenta Formiche, Roma

Jozef Van Wissem presenta i brani del nuovo album “Behold! I make all things new” uscito per Incunabulum Records. Chi segue la filmografia di Jim Jarmusch fin dagli esordi sa bene quanto contino nel suo progetto artistico il sonoro e l’estetica musicale. Negli ultimi anni la sua produzione si è legata a filo doppio con Jozef Van Wissem, liutista e compositore di Maastricht che per Jarmusch ha scritto anche la colonna sonora vincitrice al Festival di Cannes di “Solo gli Amanti sopravvivono”, melò vampirico con Tilda Swinton e Tom Hiddleston. Le trame musicali evocate dal polistrumentista olandese riescono al tempo stesso ad essere barocche e contemporanee, liturgiche e spettrali, costantemente in bilico tra lampi di luce e oscurità. Ingresso su prenotazione.

Giovedì 26 Maggio suona invece al Dong di Macerata: biglietto 10 Euro.