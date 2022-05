The Dream Syndicate, nuovo singolo e date italiane

Cresce l’attesa per il ritorno dei Dream Syndicate: “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions”, ottavo capitolo nella storia della band di Steve Wynn, uscirà il 10 Giugno per Fire Records. Dopo la splendida “Where I’ll Stand” è il turno di “Damian”, che ci porta alle atmosfere di Santa Monica Boulevard di metà anni settanta contaminate dal senso di male tipicamente newyorkese, in un incontro perfetto tra Steely Dan, Neil Young e il Lou Reed di “The Blue Mask”.

Si tratta del quarto album nel nuovo ciclo intrapreso dai The Dream Syndicate, iniziato nel 2017 con ‘How Did I Find Myself Here?’ e proseguito con altre due perle prima di arrivare a questo nuovo lavoro dal titolo criptico e influenzato tanto dai sempre presenti Velvet Underground quanto dal glam britannico e dal kraut-rock tedesco di Neu e Can. Per i Dream Syndicate del 2022 non sembra essere passato un giorno dagli esordi di 40 anni fa con “The Days Of Wine And Roses”.

E non è finita qua: ciliegina sulla torta, I Dream Syndicate hanno annunciato tre date italiane per il prossimo autunno! Per informazioni e biglietti consultare il sito di Comcerto