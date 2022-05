[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Ospite Piero Merola

Per Indi(e)pendenze meets Kalporz incontriamo Piero Merola, storico redattore del sito emiliano e collaboratore de La Voce di New York, per presentare alcuni tra i nomi più interessanti del Primavera Sound in cartellone nei due weekend: un giro intercontinentale con Pa Salieu, Sangre Nueva, Gabber Modus Operandi a fianco di headliners come Beck e Tame Impala. Ovvio focus anche sul nuovo straordinario album di Kendrick Lamar.





Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.