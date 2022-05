C2C conferma altri dieci nomi e annuncia i programmi day by day

C2C Festival, come sapete tornerà per festeggiare finalmente il suo ventesimo anniversario, dal 3 al 6 novembre a Torino. Tra le varie location le OGR e l’atteso ritorno al Lingotto in una veste inedita. La line up artistica, tra musica sperimentale, elettronica, pop, r&b, jazz, rock, rap, vede il ritorno di quattro artisti che hanno già suonato al Festival – Arca, Autechre, Caribou, Jamie xx – e nove artisti per la prima volta a C2C – Aya, Bicep, Jockstrap, Low, Lyra Pramuk, Makaya McCraven, Nala Sinephro, Pa Salieu, Yendry. A questi primi nomi annunciati lo scorso gennaio, si aggiungono ora altri dieci artisti: Caterina Barbieri, Romy, 72-HOUR POST FIGHT – che si esibiranno sul main stage – e Blackhaine, Bill Kouligas, Kode9 e l’inedita curatela di Nu Genea con Deena Abdelwahed, DJ Plead, My Analog Journal e i Nu Genea stessi, che saranno tra i protagonisti dello Stone Island Sound Stage.

Lo Stone Island Sound Stage nasce con l’obiettivo di creare una scenografia che vada oltre i confini del classico palco di un festival musicale, per proporre un’esperienza immersiva. Un richiamo al mondo dell’arte performativa e del teatro contemporaneo. Stone Island, che dal 2020 collabora con C2C Festival per Stone Island Sound, sarà strategic partner del festival. Stone Island Sound è il progetto curatoriale nato a supporto della produzione artistica contemporanea indipendente: un insieme armonico di playlist, release discografiche, sonorizzazioni ambientali ed eventi dal vivo con l’intento di valorizzare le scene e le community locali e costruire una ideale mappa sonora mondiale dell’avanguardia e del nuovo pop. Nel 2022 la collaborazione si rafforza ulteriormente attraverso una serie di attività e la presenza a C2C Festival con un palco dedicato.

Sono state rese noti le divisioni degli act in base alle giornate ed è pertanto già possibile acquistare anche i biglietti giornalieri come sempre su Dice.



GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

— OGR TORINO

ARCA [VE]

AYA (LIVE AV FT. SWEATMOTHER) [UK]

ESCLUSIVA ITALIANA

LYRA PRAMUK [US/DE]

VENERDÌ 4 NOVEMBRE

— LINGOTTO

AUTECHRE [UK]

BILL KOULIGAS [GR/DE]

BLACKHAINE [UK]

CARIBOU [CA]

JAMIE XX [UK]

JOCKSTRAP [UK]

KODE9 [UK]

NALA SINEPHRO [BE/UK]

72-HOUR POST FIGHT [IT]

SABATO 5 NOVEMBRE

— LINGOTTO

BICEP [UK] — DEBUTTO ED ESCLUSIVA ITALIANA

CATERINA BARBIERI [IT]

LOW [US]

MAKAYA MCCRAVEN [US]

NU GENEA CURATE BAR MEDITERRANEO:

DEENA ABDELWAHED [FR/TN], DJ PLEAD [AU/

LB], MY ANALOG JOURNAL [TR], NU GENEA [IT]

& more

PA SALIEU [UK]

ROMY [UK]

YEИDRY [IT/DO]