L’agenda dei Live della settimana (#20, 2022)

Settimana vibrante e assai diversificata, con molti solisti e il ritorno dei Notwist.

Lunedì 16 Maggio – LUIS VASQUEZ aka THE SOFT MOON, Freakout, Bologna

Il burattinaio dell’elettronica Luis Vasquez torna a tormentare la notte bolognese. Producer, songwriter, musicista, dal 2010, fin dall’esordio ha giocato e sperimentato con i suoni in continuo bilico tra ossessioni sonore, new wave ed elettronica minimale. Una tensione stilistica costante, alimentata ciclicamente da reminiscenze dei primi Cure, divagazioni industriali, clubbing techno tedesco di metà anni 90 e punk gotico. Ingresso 13 Euro più prevendita.

Martedì 17 Maggio – OWEN, Locomotiv Club, Bologna

Il progetto solista di Mike Kinsella, leader del gruppo American Football, parte nel 2001 con l’album omonimo e, ad oggi, la sua discografia vanta dieci pubblicazioni, l’ultima nel 2020 con “The Avalanche”. Quest’ultimo viene considerato l’album più intenso di Owen, offrendo una nuova raffinatezza e ampi spazi musicali che fanno spazio a testi devastanti. Se negli album precedenti il sarcasmo e l’umorismo ironico tipico di Kinsella alleggeriva i testi più pesati, in The Avalanche porta le canzoni in luoghi ancora più oscuri. È un album profondo, che offre un’autoriflessione dolorosa e schietta attraverso una passeggiata tra i capitoli più difficili della vita. Il disco segue “The King of Whys” del 2016, inizio di una collaborazione con il produttore Sean Carey (Bon Iver) e l’ingegnere Zach Hanson (The Tallest Man On Earth) che arricchirà la produzione di arrangiamenti più dettagliati e una scrittura diretta. Opening Act: Vipera. Biglietti link.dice.fm/V4809de0a154 Mercoledì 18 Maggio sarà al Biko di Milano https://link.dice.fm/t8151b40966d giovedì 19 Maggio al Cap10100 di Torino https://link.dice.fm/Vbb3299f8843 venerdì 20 Maggio al Cage di Livorno https://link.dice.fm/d70642e6eac3 e infine sabato 21 Maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma https://www.ticketone.it/artist/mike-kinsella/

Martedì 17 Maggio – JOHN PAUL KEITH, Raindogs, Savona

Uno dei più grandi rappresentanti moderni del Memphis Rock’n’Roll sound: John Paul Keith è un songwriter con quattro album all’attivo su Fat Possum e Last Chance Records, oltre che session man per Stax e Graceland. Il suo sound spazia tra Rockabilly, Garage e Soul. Dalla nostra recensione di “The Rhythm Of The City”: “La sua musica è impregnata di cuore, stile, autenticità. Si prenda “The Sun’s Gonna Shine Again”, meravigliosa nelle soluzioni adottate, dall’utilizzo del sitar elettrico alle ritmiche cadenzate, per superare gli ostacoli che riguardano noi tutti (“Seems like it’s been pouring down/Since I don’t know when“). O il rock’n’roll incendiario di “Love Love Love”, che fa venire una gran voglia di un concerto e di ballare sgraziati con la fidanzata. Dieci canzoni da cui è impossibile staccare le orecchie”. Ingresso 8 Euro con Arci, 5 Euro per under 25. Per il resto della settimana John Paul Keith suonerà da solo in acustico in questi locali: mercoledì 18 a La Feltrinelli, Milano; giovedì 19 all’Hard Rock Cafè di Venezia; venerdì 20 ai Bagni Elsa di Fosso Sejore (PU); sabato 21 all’Arci Cuzzego di Beura-Cardezza (VB); domenica 22 al Bikefellas di Bergamo (h. 13) e a Fermento in Villa, Bologna (h. 21) dove segnaliamo anche il concerto dei Guitar Wolf (hypnotic garage-rock from Nagasaki) mercoledì 18.

Mercoledì 18 Maggio – THE NOTWIST, Largo Venue, Roma

“Vertigo Days” è il primo album dopo sette anni per i Notwist, uno dei gruppi tedeschi indipendenti più iconici. La loro musica è stata a lungo, e lo è tuttora, aperta ed esplorativa, dalla struttura avvincente grazie alla combinazione di pop malinconico, elettronica rumorosa, Krautrock ipnotico e ballate alla deriva. Prevendita su Dice https://dice.fm/…/ngpql-the-notwist-vertigo-days-18th…

I Notwist sono attesi anche martedì 17 Maggio ai Magazzini Generali di Milano, biglietti www.mailticket.it/manifestazione/QK31/the-notwist e venerdì 20 Maggio al Capitol di Pordenone, ingresso 25 Euro.

Giovedì 19 Maggio – NOGA EREZ, Santeria Toscana, Milano Noga Erez ha studiato composizione a Gerusalemme presso la Academy of Music and Dance. Nel 2017 esce il debutto “Off The Radar” mentre è del 2021 il secondo album “KIDS”, scritto con il partner creativo e compagno di vita Ori Rousso, una reazione artistica nei confronti del mondo in cui viviamo. Noga Erez è un’artista fortemente politicizzata e influenzata sia da Björk e Fka Twigs che piuttosto Flying Lotus, Kendrick Lamar o Frank Ocean. Le potenti atmosfere forgiate dai synth e beats cavalcano coraggiosamente i generi, esaltati e rinforzati dall’ambiente in cui è cresciuta. Convinta che la musica abbia il difficile compito di fornire agli ascoltatori spunti di ispirazione e riflessione e allo stesso tempo attimi di puro divertimento e fuga dalla realtà, Noga si è affermata come una delle artiste elettroniche più promettenti in circolazione. Biglietti dice.fm/event/eln36-noga-erez-kids-tour-10th-mar-santeria-toscana-31-milano-tickets Giovedì 19 Maggio – MARTA ARPINI, Germi, Milano “Il lavoro di Marta Arpini contiene ottime intuzioni, sperimentazioni sofisticate, melodie stralunate e ninne nanne psichedeliche. In primo piano c’è indubbiamente la sua formazione jazz, ma Marta vuole superare costrizioni e limiti angusti per osare in direzione di una personale rielaborazione di tutto quello che in questi ultimi anni ha contribuito ad accescere e impreziosire i suoi ascolti”. Così scrive la nostra Eulalia Cambria di Marta Arpini in It-Alien: il suo album “I Am a Gem” è uscito il 28 gennaio su Dox Records. Nel tour europeo si alterneranno con lei diversi musicisti, tra cui Massimo Imperatore, Adrian Moncada, Mauro Cottone, Giacomo Camilletti. Info su tutte le date alla pagina https://www.facebook.com/keepaneyefoundation Biglietti per Milano al link www.germildc.it/evento/19-maggio-marta-arpini-live Sabato 21 Maggio – LOUIE RICE & LUCIANO MAGGIORE, Nub Project Space, Pistoia