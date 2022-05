Ibisco è l’ospite del prossimo Kalporz LIVE

Lunedì 23 maggio, alle ore 22, torna Kalporz LIVE, il nostro format di diretta per chiacchierare di musica tra kalporziani e graditi ospiti.

Per questo giro il tema sarà “la provincia” declinata al musicale, e ne discuterà con i collaboratori di Kalporz anche Ibisco, fresco di pubblicazione di “DARKAMORE”, il suo nuovo singolo prodotto da COSMO.

Il brano nasce da Tough As You – Project Together il progetto di DR. MARTENS in collaborazione con MI AMI, e segue soprattutto il bellissimo album “NOWHERE EMILIA” uscito lo scorso gennaio.

I kalporziani presenti alla chiacchierata saranno invece Paolo Bardelli, Samuele Conficoni e Matteo Maioli. Appuntamento allora sulla pagina Facebook di Kalporz.