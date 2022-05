Ecco il debut album di Ravyn Lenae, “HYPNOS”

L’atteso LP di debutto di Ravyn Lenae, HYPNOS, è finalmente uscito per la Atlantic una settimana fa. Dopo tre EP pubblicati tra 2015 e 2018, di cui l’ultimo, l’ampiamente celebrato Crush, interamente prodotto da Steve Lacy, sedici minuti ispirati e convincenti, l’artista americana dà alle stampe il disco d’esordio, sedici pezzi di appassionante e seducente neo-soul, pop e R&B, con alcuni ospiti di valore, da Steve Lacy stesso, anche produttore di diversi brani, a Mereba, da Smino a Foushee fino a Kaytranada che ha prodotto il singolo “Xtasy”.

HYPNOS è stato anticipato dai singoli “Skin Tight”, che vede la partecipazione di Steve Lacy, “Light Me Up”, “M.I.A.” e “Xtasy” ed è un debutto coinvolgente e variegato, che rispetta le aspettative che erano state riposte nella cantante originaria di Chicago, che in passato ha anche accompagnato in tour SZA e Noname.