Heart of Noise torna a giugno a Innsbruck

Aya, The Bug feat Flowdan, Mouse on Mars, Electric Indigo, Space Afrika, Perila, Maya Shenfeld, DJ Marcelle, Senyawa, DJ Diaki sono alcuni dei nomi annunciati per il festival austriaco Heart of Noise, dal 2 al 5 giugno 2022 a due passi dall’Italia, a Innsbruck.

Dal 2011 Heart Of Noise coinvolge traversalmente la scena artistica e musicale dell’underground contemporaneo, con installazioni sonore nello spazio pubblico, film, proiezioni e media art, musica e danza, in un approccio performativo sempre sorprendente e multidisciplinare.

Le location che ospiteranno questa edizione 2022 saranno la Treibhaus, il Musikpavillon Hofgarten, la Reich für die Insel e il Brux/Freies Theater Innsbruck. Per farti un’idea del festival e della sua atmosfera puoi guardare questa gallery oppure gli archivi delle scorse edizioni.

Come si legge nel manifesto di presentazione “Heart of Noise vuole rompere il mosaico di E e U e riassemblare i suoi pezzi. Vogliamo la zona temporaneamente autonoma, emancipazione, resistenza, hauntologia ed edonismo, un’estensione dell’utopia dell’uscita totale, la pop life. In questo contesto si discute la connessione tra tecnologia, culture musicali, culture e percezioni del presente, si cerca di raggiungere l’emancipazione e la rivalutazione di subculture, nicchie e innovazioni, specialmente in luoghi dove la connessione tra differenziazioni sociali, percezioni di generi e strategie di marketing deve diventare visibile”.

E i nomi in cartellone non sono che una piacevole conferma di questa dichiarazione di intenti.

Per info e aggiornamenti vai sul sito ufficiale del festival, oppure segui Heart Of Noise su Facebook e Instagram.