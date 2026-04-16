Il ritorno di Apparat, foto e scaletta del concerto di Milano

A più di sei anni di distanza dall’ultimo album e dal successivo tour in full band, Apparat è torna live con la sua band al completo per presentare il nuovo disco “A Hum Of Maybe” uscito il 20 febbraio 2026 su Mute. Il tour, che sta toccando club e location speciali in tutta Europa, mercoledì 15 aprile ha fatto tappa in Italia all’Alcatraz di Milano in una delle due date italiane (l’altra, già sold out, il giorno dopo all’Auditorium di Roma).

Noi c’eravamo, ed è stato come sempre emozionante. Di seguito foto e scaletta della serata