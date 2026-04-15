I Castle Rat vomitano sangue live a KEXP

Che siano dei fan dei Black Sabbath è certo. I Castle Rat continuano a rafforzare la loro aura che li porta anche al di là degli appassionati del genere, con l’esibizione agli studi di KEXP a Seattle. Lo scorso gennaio, la band doom metal newyorkese ha registrato una sessione esclusiva di tre brani davanti alle telecamere dell’emittente indipendente. La performance è stata resa disponibile online da poco, offrendo ai fan un nuovo assaggio dell’universo sonoro e visivo del gruppo.

Per l’occasione, la formazione ha pescato a piene mani dal proprio repertorio recente: “Wizard” e “Siren”, tratti dall’ultimo lavoro The Bestiary, affiancati da “Queen”, proveniente dall’album del 2024 Into The Realm.

Un set che conferma l’attitudine teatrale e l’immaginario heavy fantasy della band, in un mix così carismatico da evocare lo spirito dei grandi del metal classico, e oltre. Nella loro teatralità, infatti, risultano interessanti anche come spiriti indipendenti. Alla fine del live c’è una classica trovata, che è quasi intramontabile.