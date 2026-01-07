I CUT festeggiano 30 anni di carriera con un tour e la ristampa di “Bare Bones”

Grandi notizie dal mondo CUT.

Il trio bolognese formato dai chitarristi e vocalists Ferruccio Quercetti e Carlo Masu con Tony Booza alla batteria ha annunciato il “30 Years Of Perseverance Tour” in cui ripercorreranno le tappe di una lunga storia artistica, nel nome di un garage-blues originale e da esportazione: infatti a marzo diffonderanno il verbo anche in Inghilterra e Scozia.

Nel corso di tre decenni, i CUT hanno costruito una reputazione live solida e internazionale, esibendosi in tutta Europa, Regno Unito e Stati Uniti, a fianco di leggende come Iggy & The Stooges, Mudhoney, The Make-Up, Uzeda, Royal Trux, The (International) Noise Conspiracy, The Hives, Heavy Trash, Violent Femmes. La loro attitudine feroce e minimale li ha resi una delle formazioni più rispettate nell’ambito punk/noise e rock ad alta tensione.

Ci sarà l’oppurtunità di vederli in azione nei migliori club di casa nostra, dal Bloom di Mezzago al romano Trenta Formiche passando per l’immancabile Covo Club: il calendario è in aggiornamento. E non è tutto, perchè la Area Pirata ristampa Bare Bones, il ‘lost album’ uscito nel 2003 per Gamma Pop e ora, dopo oltre vent’anni di totale irreperibilità, nuovamente disponibile in vinile dal 16 Gennaio 2026 (+ digital download).

Il remaster dell’album è curato da Bruno Germano mentre Francesco Polcini e Giovanna Eliantonio hanno riadattato la grafica originale al formato LP gatefold. Il pre-order è attivo a questo link.