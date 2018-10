Micah P. Hinson sarà in Italia per un tour di 8 date per presentare il suo nuovo album ““When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You” che uscirà il 26 ottobre.

Ecco le date del tour:

06.12 – Tambourine, Seregno

07.12 – Hall, Padova

08.12 – Astoria, Torino

09.12 – Teatro Bloser, Genova

11.12 – Largo, Roma

12.12 – MAT, Terlizzi

13.12 – Bronson, Ravenna

14.12 – Spazio Franco, Palermo

Ecco una delle due anticipazioni del nuovo album: