Do Nothing per la prima volta in Italia: la nostra intervista

Arriva per la prima volta in Italia il quartetto post-punk dei Do Nothing che si esibirà giovedì 9 novembre al Biko di Milano, venerdì 10 novembre al Covo Club di Bologna e sabato 11 novembre all’Astro Club di Fontanafredda (PN).

La band di Nottingham formata da Chris Bailey (voce), Kasper Sandstrom (chitarra), Charles Howarth (basso) e Andrew Harrison (batteria) presenta il nuovo album “Snake Sideways” uscito a giugno su Exact Truth, un disco attraversato nei suoi testi da un messaggio di speranza e accettazione.

Musicalmente, il sound appare dai contorni più definiti, grazie al contributo in produzione di Andy Savours (My Bloody Valentine, Sorry, Black Country New Road).

Alla vigilia delle date italiane abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Chris Bailey, frontman della band.

Il vostro disco si caratterizza per dei testi che parlano di blocco dello scrittore, ansia di finire ciò che si è iniziato a creare ma anche di incoraggiamento perché alla fine ogni piccolo passo compiuto vale qualcosa. Scrivere questi testi è stato in qualche modo catartico rispetto all’indecisione e al blocco dello scrittore?

Ciao! E grazie mille per lo spazio! Credo che scrivere questo tipo di testi sia stato solo un modo per affrontare ciò che stava accadendo nel mio cervello. L’intera faccenda mi sembrava piuttosto inespugnabile all’epoca, e mi sarebbe sembrato strano non parlarne. Non so, credo che Credo che ci vorrà un po’ di tempo prima che io possa ascoltare l’album e vederlo per quello che è veramente. È sempre difficile riconoscere qualcosa su cui ci si è concentrati per così tanto tempo.

Ora che il disco è uscito da qualche mese e siete quasi alla fine di questo tour, state già pensando alla prossima evoluzione del vostro progetto?

Sì! Ci sto pensando da quando abbiamo finito di registrare l’ultimo disco. La parte di scrittura è praticamente un processo costante. Al momento sto solo provando cose diverse, cercando una nuova serie di idee per cui entusiasmarmi e trovare nuovi stimoli.

Che sensazioni vi ha dato il tour finora? Com’è stato passare una giornata con la nonna di Kasper?

Haha! Mi fa piacere che tu abbia guardato quei video. Per il lettore – abbiamo portato una vecchia videocamera digitale in tour, e abbiamo messo insieme piccoli video sciocchi ogni giorno. Il giorno dopo lo spettacolo di Copenaghen ci siamo fermati a visitare la nonna del nostro chitarrista danese, che vive proprio lì a Copenaghen. Il giorno dopo ci siamo fermati a visitare la nonna del nostro chitarrista danese, che vive in un’incredibile casetta di paglia. Si è presa cura di noi in modo eccellente e abbiamo trascorso un momento molto sano. sano, cosa di cui probabilmente avevamo bisogno a quel punto del tour. Il tour in sé è stato fantastico; sono estremamente Sono estremamente grato a tutti coloro che sono venuti a uno spettacolo e ci hanno fatto sentire benvenuti, soprattutto in luoghi lontani da casa.

Su Reddit leggevo che Chris mette sempre la giacca per i concerti come talismano. Come vivete il palco?

Direi più che altro che mi sono trovato a mio agio nell’indossare un particolare tipo di abbigliamento sul palco. Ti aiuta a entrare nella giusto stato d’animo, un po’ come indossare una divisa per andare al lavoro. In generale. Ho attraversato un periodo di transizione per quanto riguarda la presenza sul palco: a un certo punto di quest’anno ho cominciato a trovarmi sentirsi più nervoso e spaesato, ma grazie a questo tour percepisco di aver trovato un nuovo modo di sentirmi a mio agio. È difficile da difficile da spiegare, ma ora va tutto bene.

Nelle vostre interviste avete parlato del fermento intorno alla scena di Nottingham. Quali gruppi della vostra città vorreste fossero conosciuti fuori da Nottingham e dal Regno Unito più in generale?

Ci sono molti nomi che potrei fare, ma oggi dirò Daudi Matsiko! È il nostro tastierista/percussionista/chitarrista part-time tastiere/percussioni/chitarra, e attualmente sta pubblicando nuova musica a suo nome – è roba molto morbida, delicata e folkloristica. è molto morbida e delicata e dovrebbe essere ascoltata da tutti.

Avete in programma altre date?

Queste date italiane saranno le ultime per un po’ di tempo: è ora di fare un passo indietro e lavorare alla prossima cosa.