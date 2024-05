Plastic Palms, ovvero come tenere insieme il pop e il garage

#ITalien

È già la seconda volta che segnaliamo, per la nostra rubrica #ITalien, dei progetti italo-americani: ci abbiamo preso gusto.

Questa volta è il caso dei PLASTIC PALMS, band italo-americana capitanata dalla cantante e chitarrista Clarissa Ghelli, giunta al suo terzo lavoro discografico in uscita questo venerdì 17 maggio per WWNBB Collective, che riconferma il quartetto quale uno dei nomi più interessanti della scena indipendente italiana e non.

Anticipato dal divertente e carico singolo “HK”, il nuovo EP della band si intitola “Flip Haus” ed è composto da 5 brani.

Il singolo “HK” ha sicuramente un’indole lo-fi ma anche la simpatia innata di chi si diverte suonando e cercando di virare verso il pop e contemporaneamente verso il garage, tenendoli insieme.



Registrato in presa diretta, “Flip Haus” sfoggia un suono genuino ed immediato che si merita tutta la nostra attenzione.

Questa è la biografia ufficiale:

I PLASTIC PALMS sono una band garage punk italo-americana di base a Torino. Il progetto è nato nel 2020 grazie alla cantante e chitarrista di doppia nazionalità Clarissa Ghelli (USA/Italia), che ha iniziato a scrivere canzoni e a registrarle con il compagno e bassista Daniel Rineer (USA) nel

loro studio casalingo improvvisato.

Quella stessa estate pubblicano il loro primo album Yellow Panda per l’etichetta Nervi Cani. Il lirismo grintoso e l’approccio sfrontato all’arrangiamento delle canzoni attirano l’attenzione dell’amico Marcello

Enea Newman (USA/Italia), che si unisce alla band come chitarra solista. Successivamente entra in formazione anche Sam Vickers (UK) alla batteria.

Nel 2023 pubblicano l’album This Is Fun per la label WWNBB Collective. La band è recentemente tornata da Austin, in Texas, dove si è esibita in vari showcase ufficiali del SXSW e a feste ed eventi correlati al festival. Il 17 maggio 2024 è atteso il loro nuovo EP, Flip Haus, anticipato dal singolo HK uscito ad aprile insieme a un videoclip ufficiale.

(Paolo Bardelli)

foto in home Daniel Rineer autorizzata da ufficio stampa Scintillarte