La Top 7 della Settimana (#11, 2023)

JPEGMAFIA e Danny Brown fotografati da Carlo Cavaluzzi

7. Le moltitudini di Feist

La cantautrice canadese e membro dei Broken Social Scene Feist ha annunciato questa settimana il suo sesto album da solista, Multitudes, incidentalmente anche il suo primo album in sei anni. L’album uscirà il 14 Aprile per Polydor Records, intanto ecco il primo singolo “Borrow Trouble”.

6. Matthew Herbert segue le orme scheletriche di un cavallo

Il produttore discografico e disc-jockey Matthew Herbert ha annunciato una collaborazione con la London Contemporary Orchestra chiamata The Horse. La composizione, che vede la partecipazione fra i tanti di Shabaka Hutchings, Theon Cross e Edward Wakili-Hic dei Kokoroko, utilizza lo scheletro di un cavallo a grandezza naturale come sorgente sonora: i flauti usati nel disco, ad esempio, sono stati realizzati su misura con le ossa della coscia del cavallo. L’album esplora il jazz e la musica classica contemporanei, oltre alla musica elettronica per cui Herbert è conosciuto.

The Horse by Matthew Herbert

5. Lana Del Rey pubblica l’opening track di Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Co-scritta con Mike Hermosa, il nuovo singolo dal nono album di Lana Del Rey è “The Grants” e segue la nostalgica ballad che dà il titolo all’album e “A&W”, uno dei singoli più sperimentali per Lana Del Rey con il suo coinvolgente mix fra folk e primo hip-hop.

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd uscirà il 24 Marzo per Interscope e Polydor Records.

4. Prime notizie dal Terraforma 2023!

Il Terraforma Festival ha condiviso la prima ondata di artisti che suoneranno questo giugno nella sua consueta sede di Villa Arconati, vicino a Milano. Tra i tanti nomi che suoneranno dal vivo, troviamo artisti del calibro di Dennis Bovell, Hudson Mohawke, Dawuna e Beatrice Dillon & Kuljit Bhamra. Ci sarà anche un live ibrido e un dj set di Tikiman & Scion e la presenza di Batu, upsammy, Josey Rebelle, Paquita Gordon e Donato Dozzy, che suoneranno back-to-back con Marco Shuttle.

Più informazioni qui e, su Kalporz, qui.

3. Le tante morfe di Shackleton

Il produttore e musicista elettronico Shackleton ha annunciato un nuovo alias per pubblicare musica meno dancefloor-orientated e si chiama “The Purge Of Tomorrow” . La prima uscita del progetto, The Other Side Of Devastation, comprende due tracce che sono nate come live improv e sarà pubblicato tramite l’etichetta catalana Modern Obscure Music.

The Other Side of Devastation by The Purge of Tomorrow

2. JPEGMAFIA e Danny Brown in collaborazione

Dopo aver stuzzicato il progetto per oltre un anno, JPEGMAFIA e Danny Brown hanno annunciato la loro prima collaborazione, Scaring the Hoes, in uscita il 24 marzo. Il primo singolo prodotto da JPGMAFIA è “Lean Beef Patty” e lo potete ascoltare qui sotto.

1. I primi nomi del LOST Music Festival 2023!

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio torna fra le foreste di bambù del Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma) il LOST Festival, quest’anno con una line up che marca un salto di qualità notevole. Fra i primi nomi annunciati: Doon Kanda, Heith, Daniela Lalita, Gabber Eleganza, Yousuke Yukimatsu, Aïsha Devi, Alto Fuero, Malibu, ML Buch e Voice Actor.

Tra le tante novità anche la presenta di un nuovo palco all’interno del Labirinto e l’istituzione di un’area per il camping gratuito e attrezzato nei pressi della zona concerti. Più info qui.

(Viviana D’Alessandro)