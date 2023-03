Cassio, guarda in anteprima il video di “Mercoledì”

CASSIO ha pubblicato il 28 febbraio il nuovo singolo “Mercoledì”, prodotto da XXXXL e pubblicato per Fenix Music & The Orchard.

Il singolo arriva dopo una serie di pubblicazioni che hanno poi portato all’uscita del suo primo album d’esordio 19 luglio 1944, uno sguardo all’interno del mondo di Cassio in cui storie familiari e fallimenti personali, sono al centro di una narrazione cruda, profonda e di forte impatto che va a toccare le corde più intime dell’ascoltatore. “Mercoledì” tratta esplicitamente i colori più scuri della coscienza umana, parla di come si può essere circondati dalla grande bellezza e continuare a sentirsi quasi costantemente soli e inadatti, affronta la depressione e il nulla che colma le giornate tutte uguali delle dipendenze.

Il sound del trentenne songwriter di Livorno si muove tra influenze che ricordano quelle della scena indie rock e lo-fi anni 2000, spaziando fino a sonorità e approcci più contemporanei che lo avvicinano al mondo rap/R&B.

Vi presentiamo in anteprima il video, da lui diretto, di “Mercoledì”