Cover Febbraio 2023: Liv.e

Nel 2020 Couldn’t Wait To Tell You​.​.​., apprezzato da pubblico e critica (con tanto di streaming release party sul sito di Eryah Badu), ci ha fatto conoscere autrice, producer dalla poetica sonora caleidoscopica: Liv.e (anima artistica di Olivia Williams, nata a Dallas ma di stanza a Los Angeles), che aveva già pubblicato degli EP per la Dolfin Records (Frank del 2017 e Hoopdreams del 2018), è un’artista fuori dai generi (musicali) la cui produzione è un flusso di coscienza soul-r&b-jazz-psichedelico. Il 10 febbraio 2023 esce il suo nuovo album – Girl In The Half Pearl – e a giudicare dai (tre) brani che hanno anticipato il disco (“Ghost”, “Find Out” e “Wild Animals”), è lecito aspettarsi un altro entusiasmante trip musicale, che – stando alle parole di Liv.e a Rolling Stone – dovrebbe avere come tema narrativo la «rinascita di se stessa» e «ciò che le permette di essere quello che è».