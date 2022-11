Ma/In Festival al rush finale

Il festival MA/IN è l’appuntamento dedicato alle sperimentazioni musicali e visive che offre punti di vista critici e creativi su cultura contemporanea e arti innovative, in un contesto interdisciplinare e transmediale.

La sesta edizione del MA/IN, il cui direttore artistico è il compositore elettroacustico Giulio Colangelo, ha consolidato le proprie linee espressive/formative, indicate nell’acronimo: “M” di mixed media, con le performances di artisti come Matteo Franceschini, Vittorio Montalti, Germano Scurti, Oerknal Ensemble, che indagano nuove modalità di relazione tra lo strumento e l’elettronica; “A” di academy con le lezioni concerto, l’omaggio a Iannis Xenakis, i percorsi formativi dedicati agli studenti e il concorso internazionale per giovani compositori; “IN” di intermedialità, con gli spettacoli performativi di Pierre Jodlowsky, Franz Rosati, Alberto Novello e la sezione dedicata alla media-archeology.



La programmazione di MA/IN ha già visto quest’anno come epicentri le città di Lecce e di Potenza, e si prepara adesso a ospitare nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre a Matera il collettivo di musicisti internazionali Oerknal Ensemble, protagonisti di tre serate denominate “[α]“, [β]” e “[γ]” che si svolgeranno al Casa Cava. In apertura l’installazione sonora “Nebula Xenakis” di Vincenzo Procino, basata su Persepolis (1971), apice della ricerca del compositore greco Iannis Xenakis, che lascerà poi spazio al live del collettivo con base in Olanda.

Il MA/IN è un festival costitutivamente multidisciplinare, con una programmazione che si situa nell’ambito sperimentale, nel perenne sconfinamento dei confini musicali per interagire con le altre forme artistiche. La rassegna è organizzata dall’associazione LOXOSconcept, nata nel 2016 con l’obiettivo di produrre e promuovere la sperimentazione artistica in campo musicale e sonora, che vanta nel suo curriculum importanti attività di produzione e programmazione con numerosi partner istituzionali italiani e stranieri.