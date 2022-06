L’agenda dei Live della settimana (#26, 2022)

dEUS Uber Alles!

Ulteriori annunci: il bolognese Sequoie Music Parc accoglie, oltre ai Cigarettes After Sex, Caparezza lunedì 26 Giugno; per chi invece è in riviera nel weekend una bella serata la propone il Beky Bay di Bellaria-Igea Marina (RN) con il New York Ska-Jazz Ensemble (venerdì 1 Luglio).

Lunedì 27 Giugno – PIXIES, Cavea Auditorium, Roma

La leggendaria band di Boston torna nel nostro paese per la gioia dei numerosissimi fan italiani nell’ambito del Roma Summer Fest. Considerati la band più influente e pionieristica degli anni ’80, i Pixies hanno aperto la strada a pesi massimi della musica quali Nirvana e Radiohead. Dopo cinque album in studio per 4AD che li hanno portati all’apice della popolarità, nel 1993 Black Francis annuncia il loro scioglimento in un’intervista radiofonica su BBC Radio 5. Torneranno insieme solo nell’aprile 2004, ripartendo con un lungo tour per celebrare la loro reunion. Nel 2012 rientrano in studio per scrivere nuova musica, ma proprio sei giorni dopo la fine delle registrazioni la bassista Kim Deal decide di abbandonare la band. I membri rimasti decidono di proseguire, lavorando con diversi bassisti fino a quando Paz Lenchantin, ex A Perfect Circle, entra a far parte della band in modo definitivo. “Indie Cindy” è il loro primo album di musica inedita dopo più di 20 anni di silenzio discografico, seguito nel 2016 da “Head Carrier”. Nel 2019 hanno pubblicato “Beneath The Eyrie”, accolto entusiasticamente da critica e pubblico per la coerenza con il resto della discografia della band, arricchita da un’inedita dose di psichedelia. Biglietti www.ticketone.it/pixies-biglietti.html

Martedì 28 Giugno – dEUS, Botanique, Bologna

Unica data italiana estiva all’interno di una rassegna davvero imperdibile come il Botanique, che vi abbiamo presentato qui. Il frontman Tom Barman si presenta senza mezzi termini, “We’re slightly extravagant“. È un credo che ha servito bene i dEUS durante un percorso di oltre due decenni, che ha visto la band emergere dalla scena dei club dei primi anni ’90 ad Anversa, in Belgio, e sbocciare in disadattati del rock alternativo celebrati a livello internazionale con brani fondamentali per l’alternative rock come “Roses”, “Suds And Soda” e “The Architect”. Biglietti: bit.ly/dEUS28-06

Martedì 28 Giugno – DEATH VALLEY GIRLS + XIWT, Hana-Bi, Marina di Ravenna

Sebbene siano stati condotti studi volti a comprendere la scienza alla base della musica, la nostra inesplicabile capacità di toccare le emozioni di un altro essere umano tramite gli arrangiamenti delle frequenze sonore sembra ancora un po’ una magia. Le Death Valley Girls hanno sempre cercato di esercitare quella magia come antichi mistici, creando legami psichici con ascoltatori attenti proprio attraverso il loro rock’n’roll infuocato. “Under The Spell Of Joy”, il loro nuovo album, vi farà immergere ancora di più in questa magica energia cosmica, invitandovi tutti ad essere parte attiva del processo musicale. I xiwt sono un quintetto psych-mafia-dumb-punk formato da membri di Yonic South, Twiddle Thumbs e Bee Bee Sea. La loro musica è un approccio libero a psych, garage, punk, shoegaze e no wave. Per fan di The Fall, Gun Club e My Bloody Valentine. Ingresso gratuito.

Giovedì 30 Giugno – SLOWTHAI, Circolo Magnolia, Milano

Slowthai, il rapper britannico dallo stile crudo e irriverente arriva in Italia per presentare “TYRON”, un album che vede l’artista affrontare temi come la solitudine e l’accettazione di se stessi. Un disco personale, che permette all’ascoltatore di entrare nella parte più intima del rapper soprattutto nelle tracce finali (rigorosamente scritte in minuscolo) come in “feel away”, brano che vanta la collaborazione di James Blake, in cui slowthai ricorda il fratello scomparso poco prima del suo primo compleanno. Nella prima i brani sono più diretti e rabbiosi con la collaborazione di Skepta e A$AP Rocky. Biglietti online: https://link.dice.fm/Q058a233ebb8

Sabato 2 Luglio – BEE BEE SEA, Parco Increa, Brugherio (MB)

“Chi ha visto qualche volta dal vivo i Bee Bee Sea sa di costa stiamo parlando; un gruppo dalla velocità supersonica, attitudine rock, melodie pop a presa rapida che si attaccano al cervello e una buona dose di ironia e sfacciataggine tipica della beata gioventù.” Così il nostro Nicola Guerra presenta “Day Ripper”, ultimo disco della band pubblicato nel 2020. Suoneranno in un festival gratuito di due giorni, venerdì 1 e sabato 2 Luglio organizzato da The 60s Prod. & Lo Fi Milano con Corner Soul e Otis Tours: Live music con Diplomatics, Gipsy Rufina, One Horse Band e dj set, fiera del disco,stand vintage. Info sull’evento FB

Sabato 2 Luglio – SLOKS + THE DEVIL TOWN, L’Oliveto Sinergico, San Sperate (CA)

“Garage punk unto di follia e sparato attraverso i pensieri sconnessi di una cantante capace di staccarvi le orecchie con un solo morso. Un trio affamato di riff sanguinolenti, chitarre che sputano fiamme e percussioni animalesche.” (Rock It). Sloks: Super Primitive Garage Punk, Desperate No-Wave, Trashed out Rock’n’roll combo, based in Turin Italy su Voodoo Rhythm Records. Ombrosi come le colline che li circondano, polverosi e aspri come i sentieri del paese che gli è casa, i Devil Town registrano in presa diretta il loro debutto autoprodotto nel Gennaio 2020. Tra Banshees e Ramones, Gun Club e X, “la band sarda picchia forte, è grezza, mischia il rock’n’roll più primitivo con il punk e melodie di sapore anni ’60” (Tony Face). Ingresso 5 Euro.