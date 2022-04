“I concerti della vita” per il prossimo Kalporz LIVE

Altro mese, altra chiacchierata: il prossimo lunedì, 18 aprile alle ore 22 sul canale Facebook di Kalporz si butteranno sul “tavolo metaforico di discussione” i biglietti dei concerti più belli visti negli anni. Ne discuteranno, in una puntata di Kalporz LIVE -il nostro format di diretta facebook- Paolo Bardelli, Nicola Guerra, Matteo Maioli e un gradito ospite, The Delay In The Universal Loop.

The Delay In The Universal Loop è il moniker di Dylan Iuliano, musicista elettronico originario di Benevento dietro anche al progetto Xenboi

Il tema della puntata dunque saranno i “concerti della vita”, perché in fondo, se volessimo usare una frase marzulliana, è la vita che è un concerto.

(Paolo Bardelli)