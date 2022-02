Lucius, smaccatamente pop

Qui a Kalporz i Lucius, band di Brooklyn attualmente di stanza a Los Angeles, hanno sempre trovato spazio, persino con un’intervista nel 2014 del nostro Piero. Era dal 2016 che erano in silenzio (ultimo album, il loro secondo, era infatti “Good Grief”, che peraltro non colpì molto se è vero che prese un 68/100), per cui l’annuncio del loro nuovo album è una notizia.

Primo aspetto: da quintetto erano passati a quartetto e ora il comunicato stampa li dà solo come duo, le due vocalist Jess Wolfe e Holly Laessig.

Secondo: l’album si intitola “Second Nature” e uscirà l’8 Aprile per Secretly Distribution. Per ora l’album è anticipato dal nuovo singolo ‘White Lies’ e dal primo estratto ‘Next To Normal’.

Che sono due brutte canzoni, non c’è che dire, fatte di un pop vacuo che non va da nessuna parte.

È un momento storico in cui c’è una sovraproduzione musicale, quindi non perdiamo tempo e archiviamo i (o le) Lucius.

(Paolo Bardelli)

foto di Max Wanger

fornita dall’ufficio stampa Goodfellas

per fini promozionali