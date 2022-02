La Top 7 della settimana (#6, 2022)

7. Un altro singolo per Caroline Polachek

Ritorna dopo averci lasciato a luglio con “Bunny Is A Rider” Caroline Polachek. Questa volta il singolo si chiama “Billions” ed è stato co-prodotto con il suo collaboratore di fiducia Danny L Harle; l’intento, afferma Polachek, era quello di ricreare una melodia dalla potenza “oceanica”, costellata di immagini psichedeliche.

6. Parecchie cose buone

Dopo la pubblicazione lo scorso venerdì del suo terzo album “Few Good Things”, Saba condivide questa settimana un’altra cosa buona: un cortometraggio diretto e scritto dal pluripremiato regista C.T. Robert, accompagnato dalle musiche dell’album. “Il concetto di Few Good Things è una realizzazione di sé dopo aver cercato la validazione esteriore”, ha detto Saba in una nota aggiuntiva. “È la soddisfazione e la completezza che ottieni semplicemente vivendo una vita che è tua. Pochi è un piccolo numero, ma pochi non sono soli”.

5. Nuovo album per i Big Thief

Esce oggi per 4AD il quinto album dei Big Thief, “Dragon New Warm Mountain”. Un doppio LP di ben 20 tracce scritte e registrate girovagando per gli Stati Uniti che riprendono ogni sfaccettatura del cantautorato di Adrianne Lenker, con melodie accennate e un sapore tutto classic Americana. L’album è stato anticipato da ben otto singoli, di cui l’ultimo, “Simulation Swarm”, pubblicato il 19 gennaio 2022.

4. Il grande ritorno dei Killing Joke

Dopo sette anni dall’uscita di “Pylon” (2015), ritorna il 25 marzo la storica band londinese con un nuovo EP, “Lord of Chaos”. L’EP viene anticipato da un omonimo singolo che riprende l’industrial-rock di “Pylon”: la voce iconica e inquietante del frontman Jaz Coleman è in primo piano, accompagnata da sature di chitarra e basso.

3. Le ore piccole dei Foals

Nuovo progetto anche per il gruppo indie-rock inglese Foals, che ieri ha annunciato il suo settimo album “Life Is Yours” e pubblicato un nuovo singolo, “2am”. La canzone racconta di un’avventura dopo l’orario di lavoro, con un ritmo ipnotico che cattura l’ansia di una festa che va fuori controllo.

2. A parlare del diavolo…

Dopo il successo di “Hot Thoughts” nel 2017, ritornano oggi anche gli Spoon con “Lucifer on the Sofa” per Matador Records. Il nuovo album è stato co-prodotto dagli Spoon e Mark Rankin con il contributo di Dave Fridmann e Justin Raisen. Il frontman Britt Daniel ha descritto l’album come “il rock scritto da un ragazzo che non ha mai vissuto Eric Clapton” – che questo potrebbe essere il migliore album degli Spoon?

1. Addio a Betty Davis

Betty Davis, pioniera cantante funk, cantautrice, produttrice e modella ci ha lasciato questo giovedì all’età di 77 anni. Eviterò di buttarmi su un commento che potrebbe essere benissimo estrapolato dai cosiddetti “articoli coccodrillo” (ovvero quegli articoli che ricordano la vita di un personaggio pubblico deceduto lodandone le gesta, per così dire), è sufficiente riportare ciò che è stato pubblicato sul sito di Betty Davis per annunciarne la morte:

Alpha: July 26, 1945

Omega: February 9, 2022

“There is no other.”

