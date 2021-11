[T4ATF!] Midlake, Lanterns On The Lake, Marissa Nadler, Penelope Isles

Quattro robe uscite tutte da poco su Bella Union su cui focalizzare l’attenzione.

MIDLAKE, “Meanwhile…”

L’ultima uscita dei Midlake è del 2013, Obama si insediava per il 2° mandato, così tanto per dire quanto tempo è passato. Per il sottoscritto “Antiphon” era un buon album, meno per lo Stradi che gli diede 58/100: ma non siamo qui per parlare del passato ma del futuro. In realtà i Midlake si era praticamente sciolti fino a che il defunto padre del tastierista Jesse Chandler è tornato da lui in sogno suggerendogli di riformare la band. Ecco fatto: l’album “For the Sake of Bethel Woods” uscirà per il 18 marzo 2022 su Bella Union, prodotto da John Congleton, e per ora si può ascoltare “Meanwhile…” che ci porta i texani dalle parti dei primi Tame Impala. Ed è un complimento. Attendiamo che ci raccontino proprio cosa è successo “meanwhile”…

LANTERNS ON THE LAKE, “Don’t Have Nightmares”

Sempre su Bella Union (del resto è un Thanks For All The Fish! a tema) escono anche i Lanterns On The Lake che tornano dopo l’album del 2020, “Spook The Herd”, con la ballata notturna “Don’t Have Nightmares”. Non si hanno notizie su un eventuale album.

MARISSA NADLER, “The Path of the Clouds”

Marissa Nadler ha pubblicato album molto belli (il suo “For My Crimes” del 2018 si beccò un 85/100 da Emiliano D’Aniello qui su Kalporz) ma si vede che continua: a un primo ascolto “The Path of the Clouds” (su Bella Union e Sacred Bones) è incredibilmente denso e profondo, e pure più corale.

PENELOPE ISLES, “Terrified”

Allegra e sognante è invece la nuova song dei Penelope Isles che anticipa il loro “Which Way To Happy” in uscita il prossimo 5 novembre sempre su Bella Union. Gli inglesi sono una promessa fin dal loro debutto “Until The Tide Creeps In“, uscito a luglio 2019.

(Paolo Bardelli)