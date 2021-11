Springtime, un nuovo supergruppo dall’Australia

Gli Springtime, il nuovo supergruppo indie-rock australiano composto da Gareth Liddiard (The Drones/Tropical Fuck Storm), Jim White (Dirty Three) e Chris Abrahams (The Necks), ha pubblicato lo scorso 5 novembre l’omonimo album d’esordio per Joyful Noise Recordings.

I sette brani denotano una chimica unica tra i suoi membri, un disco che sembra registrato da una band che si conosce e suona insieme da una vita. I testi di “Jeanie in a Bottle” e “The Viaduct Love Suicide” sono sentitissime poesie ispirate a reali fatti di cronaca scritte in giovane età dal nonno irlandese di Gareth Liddiard. “The Island” è pura improvvisazione noise rock con il suo Hammond da brivido, mentre ‘She Moved Through The Fair’ è un tradizionale celtico interpretato in passato da Alan Stivell, Rory Gallagher e John McCormack. “West Palm Beach” è l’altra cover in scaletta (Bonnie Prince Billy), mentre la conclusiva “The Killing of the Village Idiot” critica apertamente le forze armate australiane per un recente fatto di cronaca che le ha viste coinvolte.

David Yow dei Jesus Lizard ha detto di loro: “Potreste chiamarlo Jazz, ma quella parola sarebbe comunque poco adatta a descrivere quello che fanno gli Springtime…La loro musica è sincera. E’ una cosa importante.” Di sicuro questa “Will To Power” non esce più dalle orecchie.

Foto di Joyful Noise Recordings