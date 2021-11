L’agenda dei Live della settimana (#47, 2021)

Rinviato a Dicembre il tour dei Black Lips, questa settimana ci consoliamo con alcuni tra i progetti più significativi tra jazz e elettronica, i Giuda e il ritorno degli Old Time Relijun.

Mercoledì 17 Novembre – JERUSALEM IN MY HEART, La Claque, Genova

Jerusalem In My Heart è il progetto della filmmaker canadese Erin Weisgerber con il pluristrumentista e cantante di origine libanese Radwan Ghazi Moumneh. Combinando sonorità in cui echi della tradizione araba fluttuano in ambienti elettronici a proiezioni di diapositive e video in 16 millimetri, il duo presenta l’ultimo lavoro “Qalaq” in una dimensione audiovisiva dalle qualità oniriche. In apertura una performance solista al contrabbasso e agli effetti di Tommaso Rolando (Orchestra Bailam), oggi anche titolare dell’etichetta multimediale Torto Editions.

Biglietti su DICE

Venerdì 19 Novembre – PAN AMERICAN, Auditorium Tipoteca Italiana, Cornuda (TV)

Tipoteca Italiana è il più importante polo museale italiano sull’arte della stampa e della tipografia. È un sito privilegiato di raccolta di caratteri da stampa, ma non solo. Museo, officine di restauro e di stampa, sale didattiche, archivio, biblioteca e bookshop sono le molteplici realtà dello stesso spazio polifunzionale. Pan American, già attivo dal 1997 con i Labradford, è una delle colonne portanti del suono Kranky e più in generale del post-rock ambientale: in questo tour saranno suonati in anteprima dei brani estratti dal prossimo disco, in uscita nel 2022.

Info sull’evento FB

Sabato 20 Novembre – FIRE! ORCHESTRA, Teatro Verdi, Padova

Fire! Orchestra è uno degli ensemble più significativi e influenti del jazz di ricerca di oggi, visto che ha esplorato il jazz in tutte le sue forme (ma anche il rock psichedelico e la musica contemporanea) in una serie di dischi e performances che hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica. Insieme al trio di Mats Gustafsson, Johan Berthling e Mads Forsby (in sostituzione di Andreas Werliin), ci sarà una compagine di musicisti europei già presenti in altre versioni dell’orchestra (Susana Santos Silva, Mats Äleklint, Anna Högberg, Mette Rasmussen) e un gruppo di musicisti italiani tra cui Stefano Pilia, Sara Ardizzoni e Valeria Sturba. L’orchestra si esibisce il 20 novembre a Padova per il Centro d’Arte e il 21 a Meldola (FC) per Area Sismica.

https://biglietteria.teatrostabileveneto.it

Sabato 20 Novembre – KOKO, Covo Club, Bologna

Costanza Delle Rose è nota per essere l’autrice, cantante e bassista dei Be Forest, band i con la quale ha effettuato lunghe tournée negli Stati Uniti, Messico, Europa e Russia. Dopo essersi trasferita a Londra durante un anno di immensi cambiamenti nella sua vita, Costanza ha trovato terreno fertile per dare vita a un nuovo progetto, KOKO, un’espressione profondamente riflessiva del suo io più sincero, senza artefatti o filtri per proteggerla. L’album di debutto esce il 17 Ottobre 2021 per We Were Never Being Boring e si intitola “Shedding Skin”.

Biglietti su DICE

Domenica 21 Novembre – GIUDA, Parco Schuster, Roma

Opening: Ekranoplan

Via Ostense,183 – Metro San Paolo; Ingresso gratuito!

Domenica 21 Novembre – OLD TIME RELIJUN, Freakout Club, Bologna

Da Portland, dopo una pausa lunga un decennio, torna la storica band di Arrington de Dionyso! Gli Old Time Relijun nascono il primo gennaio 1995 in un seminterrato buio e ammuffito di Olympia. Il primo LP, ‘Songbook vol. 1’, è un disco autoprodotto distribuito dentro incarti da pop corn rubati. Tra il 1997 e il 2007 la band ha tenuto una media di 150 spettacoli l’anno pubblicando diversi album su K Records, pieni di energia irrequieta, esperimenti sonori, spavalderia e una comprensione a livello viscerale di come la musica può colpirti. In occasione della pubblicazione di ‘Musicking’, decimo album in studio, No Glucose Festival e il Freakout ve li portano a Bologna in un tour europeo che li ha visti esibirsi anche a Le Guess Who? come ospiti speciali di John Dwyer degli Oh Sees.

Biglietti su www.musicglue.com

Foto in Home dei Jerusalem In My Heart di Isabelle Stachtchenko