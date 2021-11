Oggi inizia il Barezzi Festival a Parma!

“Mondi lontanissimi” è il titolo scelto per l’edizione 2021 del Barezzi Festival a Parma che parte oggi, ispirato dalla lezione di Battiato, un Maestro nel costruire ponti ed immaginare incontri tra musiche e culture, che hanno costellato la sua decennale carriera.

Il Festival da sempre cerca di mantenersi in equilibrio tra arte e ricerca, sia sul piano nazionale, sia su quello internazionale, equilibrio che è stato tra i principali criteri di ogni scelta artistica. L’edizione 2021 non fa eccezione, anzi, conferma pienamente la regola. Gli artisti scelti sono infatti, nelle idee degli organizzatori, avamposti di ricerca, dialogo tra generi e culture, precursori di nuovi percorsi o innovatori di quelli esistenti, coraggiosi, indipendenti e originali, esattamente come fu Franco Battiato a cui è dedicata questa edizione 2021.

Per questo motivo, gli “headliner”, artisti principali in cartellone, lo omaggeranno, reinterpretando una sua canzone ed, in vario modo, tutti gli ospiti del festival, artisti emergenti ed addetti ai lavori, offriranno il proprio personale contributo alla sua memoria.

Organizzato dalla Associazione culturale Luce in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio e la direzione artistica di Giovanni Sparano, il festival inizia oggi 4 novembre fino a sabato 6 novembre 2021 al Teatro Regio di Parma.

Questi i live:

4 novembre 2021, time: 17:00 PARMA, Ridotto Teatro Regio GUIDO MARIA GRILLO – IL VUOTO (BAREZZI FESTIVAL 2021)

4 novembre 2021, time: 19:00 PARMA, Auditorium del Carmine RADIODERVISH – IN PRIMA LUCE – TRIBUTO A FRANCO BATTIATO (BAREZZI OFF 2021)

4 novembre 2021, time: 21:00 PARMA, Teatro Regio CARMEN CONSOLI (BAREZZI FESTIVAL 2021)

5 novembre 2021, time: 13:00 PARMA, Gran Caffè Del Teatro Regio WILLIAM MANERA – L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO (BAREZZI SNUG 2021)

5 novembre 2021, time: 17:00 PARMA, Auditorium del Carmine NICCOLO’ CARNESI – CAFFÈ DEL LA PAIX – (BAREZZI OFF 2021)

5 novembre 2021, time: 19:00 PARMA, Auditorium del Carmine ALESSANDRO NIDI – GENESI DI GENESI (BAREZZI OFF 2021)

5 novembre 2021, time: 20:30 PARMA, Teatro Regio IOSONOUNCANE (BAREZZI FESTIVAL 2021)

6 novembre 2021, time: 13:00 PARMA, Gran Caffè Del Teatro Regio PINO MARINO – PATRIOTS (BAREZZI SNUG 2021)

6 novembre 2021, time: 16:00 PARMA, Ridotto Teatro Regio ALESSIO BONDI – LA SICILIA DI BATTIATO – (BAREZZI OFF 2021)

6 novembre 2021, time: 18:30 PARMA, Ridotto Teatro Regio FILIPPO DESTRIERI – IL PADRONE DELLA VOCE (BAREZZI FESTIVAL 2021)

6 novembre 2021, time: 20:30 PARMA, Teatro Regio FONTAINES D.C. (BAREZZI FESTIVAL 2021)