Cosmo, “La prima festa dell’amore” spostata ad aprile 2022

Nulla di fatto. Dopo aver provato a forzare la mano per un’accelerazione dello sblocco della musica dal vivo in piedi, Cosmo si è dovuto arrendere al invio delle date della sua “Festa dell’amore” al 15, 16 e 18 aprile 2022, sempre all’Arena Parco Nord di Bologna, quando quella di seguire un live in piedi – si spera – sarà di nuovo un’abitudine consolidata.

Le modalità con cui il concerto si svolgerà sono le medesime che erano state annunciate con la messa in vendita dei biglietti a metà luglio: solo posti in piedi, no distanziamento.

La location utilizzata sarà un tendone montato per l’occasione a aperto su tutti i lati, in modo da permettere vie di fuga e naturale circolazione dell’aria.

L’accesso sarà consentito con il green pass per i vaccinati, o con esito negativo di tampone rapido effettuato entro 48 ore dall’inizio dell’evento.

I biglietti già acquistati per le date originarie restano valide per le nuove rispettando il giorno della settimana: da venerdì 1/10 a venerdì 15/04, da sabato 2/10 a sabato 16/04, da domenica 3/10 a lunedì 18/04.

Chi non volesse o fosse impossibilitato a partecipare alle nuove date potrà fare richiesta di rimborso entro l’11 novembre 2021.

Nonostante fosse stato dichiarato il sold out per i concerti di venerdì e sabato, essendo stati chiesti dei rimborsi (pochi, e vi ringraziamo tantissimo per questo ennesimo attestato di fiducia), siamo in grado di rimettere in vendita delle limitate disponibilità su DICE – https://dice.fm/artist/cosmo-8vvgv

Per qualsiasi ulteriore richiesta: aiuto@dice.fm

Per maggiori info www.dnaconcerti.com