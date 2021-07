Rohne, i raggi di sole sulla pelle

E’ uscito qualche giorno fa l’ep di Rohne, “Circles”: il producer di Portland torna dopo l’esordio “Meridian” del 2018, e lo fa in maniera estiva, donandoci quattro canzoni downtempo che si spalmano addosso come una crema solare.

Come un Bonobo in vacanza nella parte chill di Ibiza, Rohne pare essere una perfetta pausa per le giornate più calde dell’anno, senza eccessi di protagonismo anche se senza – è da dire – intuizioni geniali.

Ma d’estate si ha voglia anche di un po’ di gustosa tranquillità.

(Paolo Bardelli)