Esce oggi il nuovo album delle Sleater-Kinney

Esce oggi Path of Wellness, il decimo album delle Sleater-Kinney, a due anni di distanza da The Center Won’t Hold, che era prodotto da St. Vincent. La title track e i singoli diffusi fino a oggi avevano già dimostrato che questo nuovo episodio della band punk rock statunitense non è di certo rivoluzionario ma prova che le ragazze, pur con il pesante addio di Janet Weiss, la storica batterista del gruppo che ha lasciato il progetto nel 2019 dopo la pubblicazione di The Center Won’t Hold, continuano ad avere un’intesa e una grinta rare. Le due fondatrici Carrie Brownstein e Corin Tucker mantengono alta l’asticella e tentano di ribadire la loro rilevanza all’interno del genere musicale che abbracciano.

Path of Wellness è il primo album autoprodotto dal gruppo. Brani come “Worry with You” sono piacevoli sorprese: Brownstein e Tucker sono ispirate e trascinanti mentre dichiarano “Let’s get lost, baby, and take a wrong turn”. Sì, “that’s the life”, proseguono, in mezzo a un’esplosività pop rock accompagnata da chitarre che creano un sottofondo ipnotico e particolarmente avvolgente. L’album è dimostrazione tattile che le Sleater-Kinney, una delle rock band più rilevanti degli ultimi venticinque anni abbondanti, hanno ancora qualcosa da dire.