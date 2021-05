Arlo Parks acieloaperto!

Si moltiplicano gli annunci di live e festival che si terranno questa estate e, con loro, anche gli annunci di nomi che abbiamo tantissima voglia di vedere in Italia.

Come un fulmine a ciel sereno acieloaperto, la rassegna di musica cesenate attiva dal 2013, ha annunciato l’arrivo di Arlo Parks in Romagna il 31 Agosto. La giovanissima autrice britannica, reduce dalla vittoria di un BRIT Awards come ‘artista rivelazione’ e già nostra artista di copertina per il mese di Gennaio, ha pubblicato il suo album d’esordio “Collapsed In Sumbeans” a Gennaio riscontrando un grande successo da parte di pubblico e critica, complice anche il grande hype che ne accompagnava l’uscita.

Il programma di acieloaperto, che prevede tra gli altri anche concerti di Iosonouncane, Kokoroko, WIllie Peyote e Niccolò Fabi, è in aggiornamento. Potete trovare maggiori informazioni sul loro sito ufficiale, mentre i biglietti sono già disponibili su Ticketone.