Andrea Laszlo De Simone, il nuovo video è un affare di famiglia

Anticipato dall’uscita del brano venerdì 25 settembre, esce oggi il video di “Dal giorno in cui sei nato tu”, girato in Super 8 da Martino, figlio di 8 anni di Andrea Laszlo De Simone.

Realizzato completamente in soggettiva in una Torino di inizio agosto, il video è il racconto del mondo visto dagli occhi di un figlio e, al tempo stesso, una dedica dentro la dedica per la nuova arrivata Lucia. Andrea Laszlo De Simone lo racconta così:

“Quello di cui un figlio spesso non si rende conto, almeno finché non cresce e non diventa lui stesso genitore, è che un padre diventa padre imparando dal figlio. E lo stesso accade (immagino) per una madre.

È uno scambio naturale, commovente e eccezionalmente virtuoso.

Non ringrazierò mai abbastanza la vita per avermi concesso questo privilegio.

Ma posso ringraziare, abbracciare e sbaciucchiare Martino, mio figlio, per aver realizzato il video della canzone che due anni fa scrissi per lui. Grazie per avermi mostrato il mondo attraverso i tuoi occhi.

Oggi, insieme, dedichiamo tutto questo alla piccola e bellissima nuova arrivata, Lucia.”

Luciano De Simone, padre di Andrea e nonno di Martino e Lucia, scatta la foto di copertina, perpetuando lo scambio di generazione in generazione: un affare di famiglia, insomma.

A quasi un anno di distanza da “Immensità”, Andrea Laszlo De Simone torna a pubblicare musica nuova suggellando così un’estate in cui ha suonato molto (ed è stato uno dei pochi) e un autunno che lo vedrà esibirsi il 14 novembre allo storico Teatro Regio di Parma per il Barezzi Festival e il 2 e il 3 dicembre al Théâtre National de Bretagne di Rennes per il Festival Trans Musicales.