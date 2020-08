Non sarà la colonna perfetta per una grigliata, ma Sufjan Stevens che non vuole vivere la sua vita in un videogame, metafora dei social, dei meccanismi di autoapprovazione tramite i like e di ciò che non è reale, è sempre un bel Ferragosto.



I don’t care if everybody else is into it

I don’t care if it’s a popular refrain

I don’t wanna be a puppet in a theater

I don’t wanna play your video game

“Video Game” è tratto da “The Ascension”, che sarà pubblicato il 25 settembre 2020.