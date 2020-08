Il nuovo video dei Palindrome nell’hangar di Macao

Dopo mesi di eventi in streaming e di venue di riferimento rimaste mestamente vuote, i Palindrome hanno deciso di presentare l’ambizioso video del primo singolo del nuovo album con un inedito evento streaming di 12 ore in diretta esclusiva su DICE TV, la nuova piattaforma internazionale per gli eventi in streaming ideata dalla compagnia di ticketing britannica. Un’inedita première immersiva del nuovo video girato a Milano negli spazi vuoti di Macao, per intenderci in quella sala dell’ultimo piano che chi frequenta lo spazio e le sue serate e i suoi festival come Saturnalia conosce bene come “hangar”.

“The Same Path” (feat. 3 Roses), è il primo estratto da “Forever Endless” primo LP del duo electronica/future pop torinese formato da Alessandro Maccarrone e Paolo Peyron (su cui avevamo scommesso un paio di anni fa in occasione dell’EP d’esordio) . Il mood del brano ondeggia tra James Blake, elettronica downtempo e il sound dell’avant-pop inglese e fa accrescere l’attesa su questo primo LP che vedrà la luce dopo l’estate.

Il videoclip è stato girato da Isabella Gallo nell’hangar del centro culturale che si è presentato come il luogo ideale dove rappresentare il concept dietro al brano e all’immaginario dell’album: uno spazio asettico e cupo che accoglie la solitudine di un ragazzo, impossibilitato a muoversi perché ancorato ai pesi che porta ai piedi.

Il piano sequenza porta a scoprire la presenza di altre due figure al suo fianco, anch’esse immobilizzate e intente a muoversi compulsivamente nella speranza di sottrarsi alla prigionia. La performance coreografica e i movimenti tortuosi dei ballerini, giovanissimi artisti della DanzArt Academy di Matteo Capizzi, ci portano in una dimensione di performance rituale narrata da spasmodici tentativi di liberarsi dalla proiezione di un destino scritto e costantemente imprevedibile.