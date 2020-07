Lo CHAMOISic Festival 2020 è un film e non solo

Il montaggio del film inizierà nelle prossime settimane, nel frattempo vi consigliamo di non perdere gli appuntamenti con la musica eclettica realizzati da CHAMOISic in collaborazione con la rete di festival, partner e amici.

Dopo il successo del Sonic Picnic di Torino dello scorso 5 luglio, realizzato in collaborazione con Imbarchino, AudioHack Lab e Pietra Tonale, che ha visto numerosi musicisti muniti del proprio strumento ingaggiare liberamente una jam session sul pratone del Parco del Valentino, palcoscenico per gli artisti e arena naturale per il numeroso pubblico presente, e dopo l’elettrizzante esibizione dei Savana Funk alla Cittadella dei Giovani di Aosta, andata in scena sabato 11 luglio scorso grazie a T*Danse, ecco i prossimi eventi eclettici in arrivo quest’estate, prodotti in collaborazione con Piedicavallo Festival e Combin En Musique.

Ma non è tutto. Annunciamo quindi che nel 2021 la musica eclettica continua con due concerti in data unica italiana prodotti in collaborazione con Torino Jazz Festival: domenica 21 marzo incontreremo l’elettronica degli Innode al Teatro del Castello di Rivoli con “Innode plays Battleship Potemkin“, concerto in collaborazione con Rivolimusica; lunedì 26 aprile prossimo, invece, nell’Aula Magna del Politecnico di Torino troveremo Markus Stockhausen, uno dei più grandi trombettisti viventi, insieme al pianoforte del talentuoso Florian Weber, per un evento esclusivo realizzato in collaborazione con stagione Polincontri Classica.