Forecast of Rain, un nuovo singolo per Bob Mould in attesa dell’album

Quello che uscirà il 25 settembre per Merge Records sarà un disco carico di significati e tematiche per Bob Mould.

L’ex Hüsker Dü con “Blue Hearts”, questo il nome del disco, ha scritto una serie di canzoni cariche di un profondo senso di protesta.

Il brano, uscito nella notte, “Forecast of Rain” sembra impattare proprio con il tema della comunità e della creazione di un senso di appartenenza. Una domanda che Mould si pone nel brano è: “This love thy neighbor thing: does it apply to all mankind?”.

Creazione e distruzione, perlomeno dai singoli che stanno uscendo, sembrano due parole chiave del disco. Il 14esimo lavoro di Mould in solo ha tutte le premesse giusto per raccontare qualcosa di importante.

Qui potete ascoltare il nuovo brano: