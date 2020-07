Charles Muda si presenta: il racconto track by track di “Pop Art”

Un potente collage di melodie catchy cantate da una voce magnetica, batterie serrate, bassi pieni di groove, chitarre distorte e flow in extrabeat. “POP ART” è l’EP di debutto di Charles Muda, un concept album che riattualizza quel movimento artistico che ha raccontato meglio la società di massa. È la visione artistica di un giovane 22enne fatta di musica, immagini e marketing creativo da cui emerge un profilo unico nella nuova scena italiana. A ogni canzone è stata associata un’icona di quegli anni e una sua frase memorabile: Bob Dylan, Edie Sedwick, Andy Warhol, Judy Garland, Paul Newman, Elvis Presley. Charles Muda alla fine di ogni traccia, cita questi divi per raccontare al meglio la sua voglia di riscatto, il “materialismo sfacciato dei nostri giorni convertito in dollari e pesos, l’ansia e la paranoia dovuta ai ritmi frenetici della città, le difficoltà ad amare qualcuno. A questo si aggiungono un’esplosione di colori e immagini evocative che riadattano la Pop Art al linguaggio della comunicazione contemporanea. Pop Art è un lavoro con pochi metri di paragone per originalità e varietà di spunti”.

Carlo Barboni, vero nome del classe 1998 cresciuto a Monteverde, ne ha curato la composizione, la produzione (insieme a Mattia “Fettina” Castagna, già produttore di Carl Brave), dimostrando di avere un grandissimo potenziale.

In occasione dell’uscita dell’EP, venerdì 17 luglio su The Orchard, il talentuoso Charles Muda ci ha raccontato track-by-track il suo esordio.

Pesos

Pesos è la traccia più intima e senza filtri dell’EP: mi sono aperto e ho provato a farmi conoscere in totale sincerità.

Il titolo “Pesos” è dedicato al peso di ciò che è andato storto nella mia vita, Per me il fatto di mettersi in gioco significa provare a prendermi ciò che negli anni è venuto a mancare, ma un milione di “Pesos” non potrà mai colmare le fatiche e la durezza della realtà.

Il personaggio di questa canzone è Bob Dylan, lui con la sua musica ti spoglia fino all’anima.

Ali Baba

Ali Baba è sicuramente la traccia più commerciale. Ho voluto puntare al cielo con flow in extrabeat e cassa dritta.

“L’amore che ho pagatemelo in dollari” potrebbe essere il riassunto perfetto della canzone: racconta della voglia di rimanere bambini nonostante il tempo passi e le necessità diventino mano mano più grandi.

Elvis Presley è l’alter ego di questa traccia, una figura leggendaria, un’icona che tutti i cantanti, sotto sotto vorrebbero essere. Tuttavia pare che Elvis fosse una persona semplice e alla mano, mi è piaciuto molto questo suo dualismo.

Tutta Pubblicità

In Tutta Pubblicità ci ho racchiuso il mio desiderio di evadere da una situazione lavorativa (nel mondo della pubblicità) che rischiava di schiacciarmi.

La batteria così frenetica scandisce la mia voglia di scappare dal lavoro per rincorrere il sogno della musica. Alla fine della canzone, la frase di Andy Warhol, nella sua perfezione, da’ un senso di giustizia e di equilibrio sociale, anche se il mondo del lavoro è tutta un’altra cosa purtroppo. E poi la pubblicità è costantemente intorno a noi: qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, qualsiasi cosa ci mettiamo addosso: è tutta pubblicità.

Io corro

A cosa siamo disposti a rinunciare per i nostri sogni? Per sentirci realizzati?

La frase di Paul Newman nel film “Lo spaccone”, spiega a pieno la rinuncia ad un amore per rincorrere qualcosa più grande e meno concreto: la musica.

Non mi va

Non mi va è la traccia più dura dell’Ep, ci ho messo dentro tante personalità diverse che ho dentro di me. Ho iniziato con un mood tranquillo per poi esplodere con parti quasi gridate per far capire la mia rabbia e la mia voglia di svoltare.

Non mi va un vita normale perché non ci trovo la follia del voler rischiare.