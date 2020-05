La Top 7 della settimana (#19, 2020)

7. Nuovo video e canzone per i Fontaines DC

“A Hero’s Death” è tratta dal nuovo album del gruppo irlandese, in uscita il 31 luglio 2020 su Partisan Records.

6. Cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione dell’ultimo disco dei Beatles



“Let It Be” usciva lunedì 8 maggio 1950. Le emozioni di quell’ultimo disco dei Beatles, così come del loro ultimo concerto sul tetto della Apple a Savile Row nel centro di Londra, resteranno per sempre vive nella mente di chi ama la musica.

5. “Lose Your Love” è la nuova canzone dei Dirty Projectors



I Dirty Projectors hanno annunciato un nuovo EP, in uscita il prossimo 26 giugno per Domino, intitolato “Flight Tower”, ed è il secondo di una serie di 5 EP in uscita quest’anno. “Lose Your Love” è il primo estratto dal nuovo EP.

4. Pubblicato su Youtube il concerto dei Radiohead al Bonnaroo del 2006.



Continuano le pubblicazioni dei concerti storici dei Radiohead sulla loro pagina Youtube per richiamare il loro vasto pubblico a restare a casa durante il periodo di lockdown: questa volta è il turno del concerto del 2006 al Bonnaroo, definito da Jonny Greenwood come la migliore esperienza di festival mai avuta in America.

3. Il ritorno di Bob Dylan



A 12 anni dall’uscita di “Tempest”, ll leggendario cauntatore annuncia con il singolo “False Prophet” il nuovo album di canzoni inedite che si intitolerà “Rough and Rowdy Ways”, in uscita il 19 giugno 2020 per Columbia Records.

2. L’addio di Florian Schneider, co-fondatore dei Kraftwerk



Si è spento all’età di 73 anni Florian Schneider, co-fondatore dell’iconico gruppo di musica elettronica Kraftwerk. Buon viaggio Florian, ti penseremo ogni volta che vedremo le luci al neon.

1. Nick Cave coverizza “Cosmic Dancer” di Marc Bolan & T-rex



La cover di “Cosmic Dancer” realizzata da Nick Cave è la prima canzone pubblicata da “AngelHeadead Hipsters”, album-tributo di imminente uscita che vedrà alcuni brani di Marc Bolan & T-rex rivisitati, oltre che da Nick Cave, da Joan Jett, Elton John, Peaches, U2, Father John Misty, Devendra Banhard, Marc Almond e molti altri. L’album, il cui titolo è tratto dalla poesia “Howl” di Allen Ginsberg (“angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night…”), è stato realizzato sotto la direzione del producer Hal Willner, scomparso il mese scorso a causa del Covid-19.