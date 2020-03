YAEJI: il nuovo anime work-out

Il 2 aprile il nuovo mixtape “WHAT WE DREW 우리가 그려왔던” sarà disponibile su tutte le piattaforme.

yaeji ha rilasciato oggi il primo singolo, WAKING UP DOWN, insieme a un videoclip animato in cui l’eclettica producer, dj, vocalist di New York affronta il viaggio iniziatico di ogni personaggio anime che si rispetti in compagnia del suo cane e di uno strano gruppo di aiutanti.

Il singolo è un’esortazione da work-out a svegliarsi a fondo ogni mattina, per sconfiggere tristezza e indolenza. Che altro dire? sicuramente è uscito al momento giusto.

yaeji – WHAT WE DREW 우리가 그려왔던

Disponibile dal 2 aprile

01. ‘MY IMAGINATION 상상’

02. ‘WHAT WE DREW 우리가 그려왔던’03. ‘IN PLACE 그 자리 그대로’

04. ‘WHEN I GROW UP’

05. ‘MONEY CAN’T BUY’ (ft. Nappy Nina)

06. ‘FREE INTERLUDE’ (ft. Lil Fayo, trenchcoat, Sweet Pea)

07. ‘SPELL’ 주문 (ft. YonYon, G.L.A.M.)

08. ‘WAKING UP DOWN’

09. ‘IN THE MIRROR’ 거울

10. ‘THE TH1NG’ (ft. Victoria Sin, Shy One)

11. ‘THESE DAYS’ 요즘

12. ‘NEVER SETTLING DOWN’