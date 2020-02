[Anteprima Italia] “We Start The Fire” è il nuovo singolo degli Old Time Relijun

Dopo 10 anni di pausa, si sono riuniti i Old Time Relijun e Kalporz ospita volentieri in esclusiva per oggi la première italiana del loro singolo di reunion, che viene lanciato oggi in contemporanea in tutta Europa.

“We Start The Fire” ci restituisce la band statunitense con un buon livello di irrequietezza, insomma (quasi) come dei giovincelli.

La band ha anche annunciato il suo primo tour europeo in 12 anni e il primo full lenght dal 2009 (previsto per l’autunno), oltre che la ristampa del 2019 dell’EP “See now and know” (K Records) esaurito il 10 aprile.

OLD TIME RELIJUN LIVE

16 aprile Milano (IT), Serraglio

17 aprile Verona (IT), Kroen

18 aprile Ivrea (IT), ZAC

19 aprile Bologna (IT), Freakout

21 aprile Madrid (ES), Sala da ballo Wurlitzer

22 aprile Lione (FR), Le Sonic

23 aprile Sciaffusa (CH), Taptab

25 aprile Parigi (FR), Gare XP

26 aprile Cherbourg (FR), L’autre Lieu

28 aprile Liverpool (Regno Unito), Kazimier Stockroom

29 aprile Londra (Regno Unito), PinUps

30 aprile Lille (FR), La Malterie

1° maggio Bruxelles (BE), Magasin 4

2 maggio Leffinge (BE), Café De Zwerver

3 maggio Mannheim (DE), Brandherd

5 maggio Halle (DE), Hünermanhattan

7 maggio Praga (CZ), 007

8 maggio Vienna (AT), Klanggalerie

9 maggio Nova Gorica (SLO), Mostovna

10 maggio Padova (IT), Centro d’Arte