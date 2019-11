VIVIN, “Chromatics”. Il video

I viennesi VIVIN sono fatti di una gustosa pasta tra pop e psych.

Sono Ada Joachimsthaler, Franziska Kleinschmidt e Hele Maurer e mescolano suoni acustici ed elettronici, beat e batteria, sintetizzatore e pianoforte.

Nelle note stampa dichiarano di essere influenzati da gruppi come Tame Impala o Phoenix ma anche da artisti visivi come Louis Vivin, da cui hanno preso in prestito il loro nome e la cui visione surreale riecheggia nei testi e nelle opere di VIVIN.

L’album di debutto di VIVIN si intitola “KAOS” è stato pubblicato nel maggio 2019 su Seayou Records. “Chromatics” è il loro nuovo video.

(Paolo Bardelli)